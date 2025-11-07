Penis-Beichte: Ex-Frau packt über NFL-Star aus – „wie Cola-Dosen

Intimes Geständnis mit Folgen: Eine TikTok-Berühmtheit plaudert über anatomische Details ihres Ex-Mannes und löst damit eine Welle der Empörung aus.

Prominente Enthüllung

TikTok-Star Haley Baylee sorgte kürzlich für Aufsehen, als sie in einem Interview überraschend offene Einblicke in ihre gescheiterte Ehe mit Ex-NFL-Profi Matt Kalil gab. Im Gespräch mit Twitch-Streamer Marlon enthüllte sie, dass anatomische Besonderheiten ihres Ex-Mannes zum Scheitern der Beziehung beigetragen hätten.

Baylee beschrieb in drastischen Worten, dass Kalils Körpermaße im intimen Bereich zu den „seltensten 0,01 Prozent der Bevölkerung“ gehört und ihr erhebliche Schmerzen bereitet hätten. „Praktisch während unserer gesamten Ehe war das ein Problem„, gestand sie. „Wir haben wirklich alles versucht – Therapeuten, Ärzte, einfach alles. Ich habe sogar nach medizinischen Eingriffen für mich gesucht. Manchmal kommt es mir vor, als wäre mein Leben eine selbstgeschriebene Komödie.“

Mit einem Vergleich zu „mehreren übereinander gestapelten Cola-Dosen“ ließ die Influencerin den Moderator sprachlos zurück. „Genau deshalb kann ich solche Details nicht einfach ins Internet stellen“, fügte sie hinzu.

Kritik und Rechtfertigung

Nachdem der Ausschnitt viral ging, sah sich Baylee mit heftiger Kritik konfrontiert. In einer Stellungnahme gegenüber TMZ Sports betonte sie, dass es nie ihre Absicht gewesen sei, ihren Ex-Mann bloßzustellen. „Mir liegt sehr viel daran, seine Privatsphäre und die Integrität unserer gemeinsamen Zeit zu respektieren. In unserem Livestream haben wir über so viel mehr gesprochen als das, was jetzt herausgepickt wird – über die Liebe in unserer Ehe, unser persönliches Wachstum und die Tiefe unserer Verbindung.“

Die Influencerin bedauerte, dass nur ein kurzer Ausschnitt aus dem Kontext gerissen wurde und dadurch ein verzerrtes Bild entstanden sei. „Es ist wirklich schade, dass nur dieses Fragment verstärkt wird, denn es zeigt nicht annähernd, wie bedeutsam unsere Beziehung für mich war. Ich hoffe, dass unser eineinhalbstündiges Gespräch mehr vermittelt als nur dieser eine lustige Clip“, erklärte sie und bat die Öffentlichkeit, die vollständige Sendung anzusehen, bevor vorschnelle Urteile gefällt würden.

Trotz der intimen Probleme betonte Baylee, dass die Trennung einvernehmlich verlaufen sei. Das Paar teilte sich sogar einen Anwalt für die Scheidung. Über ihren Ex-Mann sagte sie anerkennend: „Er ist wirklich ein guter Mensch, der mich immer ermutigt hat, an mir selbst zu arbeiten.“

Gemeinsame Geschichte

Haley und Matt waren von 2015 bis 2022 verheiratet, nachdem sie sich 2012 kennengelernt hatten – kurz nachdem Kalil von den Minnesota Vikings gedraftet worden war. Das Paar gab sich zunächst bei einer kleinen Zeremonie auf Hawaii das Jawort und erneuerte sein Eheversprechen ein Jahr später bei einer größeren Feier. Im Mai 2022 reichte Baylee schließlich die Scheidung ein und nannte „unüberbrückbare Differenzen“ als Grund.

Nach der Trennung hat Matt Kalil inzwischen das Model Keilani Asmus geheiratet und ist Vater geworden. Haley Baylee war etwa ein Jahr mit dem brasilianischen Model Kyle Vieira liiert.

Matt Kalil blickt auf eine erfolgreiche NFL (US-Footballliga)-Karriere zurück. In seiner ersten Saison 2012 schaffte er es direkt in den Pro Bowl (Allstar-Spiel) und spielte insgesamt fünf Spielzeiten für die Minnesota Vikings. Später war er für die Carolina Panthers und die Houston Texans aktiv, bevor er seine Karriere beendete.

Heute führt er gemeinsam mit seinem Bruder Ryan, ebenfalls ein ehemaliger NFL-Spieler, ein Tequila-Unternehmen.