Kopf gegen Wand: 22-Jährige flieht blutend vor Ex-Freund

Mitten in Favoriten eskalierte ein Beziehungsdrama: Eine junge Frau flüchtete schwer verletzt auf die Straße, während ihr Ex-Partner ihr schreiend folgte.

Ein Gewaltvorfall erschütterte am Dienstag Wien-Favoriten: Eine 22-Jährige flüchtete verletzt aus einem Wohnhaus auf die Straße, dicht gefolgt von ihrem schreienden Ex-Partner. Passanten griffen umgehend zum Telefon und alarmierten die Einsatzkräfte. Sanitäter der Berufsrettung kümmerten sich um die verletzte Frau und transportierten sie in ein Spital. Der 23-jährige Tatverdächtige konnte unmittelbar am Tatort von der Polizei festgenommen werden.

Im späteren Polizeiverhör schilderte das Opfer den Hergang: Der junge Mann habe die Trennung nicht verkraftet und sei in seiner Wohnung völlig außer Kontrolle geraten. Er habe ihr Mobiltelefon an sich genommen und zerstört, ihren Kopf gegen die Wand geschlagen und sie mit Fußtritten attackiert. In einem günstigen Moment sei ihr die rettende Flucht ins Freie gelungen.

Rechtliche Konsequenzen

Der 23-Jährige muss sich nun wegen mehrerer Delikte verantworten: gefährliche Drohung, Körperverletzung und Sachbeschädigung. Die Behörden verhängten zusätzlich ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot gegen ihn. Derzeit befindet er sich in Polizeigewahrsam.

Hilfsangebote

Die Wiener Polizei steht allen Menschen zur Verfügung, die Gewalt beobachten oder selbst Gewaltopfer sind. Der Notruf 133 ist rund um die Uhr erreichbar. Zusätzlich bietet die Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wien unter der Telefonnummer 0800 216346 persönliche Beratungsgespräche an.

Weitere Hilfseinrichtungen: Frauenhelpline (0800 222 555), Wiener Interventionsstelle/Gewaltschutzzentrum (0800 700 217), Opfer-Notruf (0800 112 112) und der Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser (05 77 22).