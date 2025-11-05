Ich bringe dich um!“ – Serbin stürmt mit Messer auf Partygast los

Ein geselliges Beisammensein in Wien-Meidling artete in der Nacht auf Mittwoch in eine bedrohliche Situation aus. Während einer privaten Zusammenkunft soll eine 39-jährige Serbin gegen 2.30 Uhr einen 23-jährigen Mann mit Todesdrohungen konfrontiert haben. Laut Aussagen anwesender Freunde versuchte sie anschließend mehrfach, mit einem Küchenmesser auf ihn einzustechen.

Erfolgreiche Abwehr

Der Bedrohte handelte geistesgegenwärtig und nutzte einen Sessel als Verteidigungsmittel, den er in Richtung der Angreiferin schleuderte. Durch den Aufprall verlor die Frau ihr Gleichgewicht, stürzte zu Boden und ließ dabei die gefährliche Stichwaffe fallen.

⇢ Anrainer hörten Schuss: Cobra-Einsatz wegen blutender Frau



Kurze Zeit später trafen Polizeikräfte am Tatort ein und nahmen die Tatverdächtige vorübergehend fest. Die Behörden verhängten gegen die 39-Jährige ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot. Auf Anweisung der Staatsanwaltschaft Wien wurde sie wegen gefährlicher Drohungen zur Anzeige gebracht.

Die Frau durfte jedoch nach den polizeilichen Maßnahmen wieder gehen.