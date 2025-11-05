Überfall in Margareten: Polizei jagt Messer-Duo – Fahndung

Mitten in der Nacht, nur wenige Schritte vom Bahnhof entfernt, zückten sie ein Messer. Der Überfall auf einen 17-Jährigen in Wien-Margareten hat nun ein Nachspiel.

In der Hollgasse in Wien-Margareten wurde Anfang August ein Jugendlicher Opfer eines schweren Raubes. Zwei Unbekannte verfolgten am 2. August gegen 22 Uhr einen 17-Jährigen, nachdem dieser die Schnellbahn-Station Matzleinsdorfer Platz verlassen hatte. Die Männer drängten den Teenager in eine Seitengasse und zwangen ihn unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe seines Mobiltelefons.

Nach Erhalt des Handys flüchteten die Täter umgehend vom Tatort. Der Jugendliche blieb bei dem Vorfall unverletzt und suchte Hilfe in einem nahegelegenen Lokal, von wo aus er die Polizei verständigte.

Fahndung läuft

Den Ermittlern gelang es, Bildmaterial der mutmaßlichen Täter zu sichern. Die Landespolizeidirektion Wien veröffentlicht diese Aufnahmen nun auf Anordnung der Staatsanwaltschaft. Hinweise zu den gesuchten Personen – auch anonym – nimmt das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, unter der Telefonnummer 01-31310 43800 entgegen.

Für die abgebildeten Männer gilt die Unschuldsvermutung.

