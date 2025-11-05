Elfjähriger verliert Auge und Teile der Hand durch Böller-Explosion

Ein elfjähriger Bub erlitt am Dienstagmorgen schwere Verletzungen, als er im Matznerpark in Wien-Penzing einen Böller zündete. Gegen 8 Uhr wurden Anrainer durch einen heftigen Knall alarmiert und verständigten umgehend die Einsatzkräfte. Auf dem Fußballplatz des Parks fanden die Helfer den Schwerstverletzten, der bei der Detonation Teile seiner Hand sowie ein Auge verloren hatte. Nach der Erstversorgung vor Ort erfolgte der Transport in ein Krankenhaus.

Herkunft unklar

Woher der Sprengkörper stammte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Ermittler vermuten, dass es sich möglicherweise um ein zurückgebliebenes pyrotechnisches Objekt von den Halloween-Feierlichkeiten handeln könnte. Laut Polizei besteht der Verdacht, dass der Böller mit einem nicht zugelassenen Blitzknallsatz ausgestattet war.

Strenge Strafen

Die Behörden weisen darauf hin, dass die meisten Unfälle mit Feuerwerkskörpern auf Unachtsamkeit und falsche Anwendung zurückzuführen sind. Besonders gefährlich sind dabei illegal importierte pyrotechnische Gegenstände, die keinen Qualitäts- und Zulassungsprüfungen unterzogen wurden.

Wer gegen das Pyrotechnikgesetz verstößt, muss neben möglichen strafrechtlichen Folgen mit Verwaltungsstrafen von bis zu 3600 Euro rechnen.