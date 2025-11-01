Halloween-Trick: Bewaffnete überfallen und fesseln Ehepaar in eigener Wohnung

Unter dem Deckmantel der Halloween-Tradition drangen zwei maskierte Männer in die Wohnung eines Wiener Seniorenpaares ein. Mit vorgehaltener Waffe begann ihr perfider Plan.

Zwei maskierte Männer haben in Wien-Hietzing die Halloween-Tradition für einen dreisten Raubüberfall missbraucht. Die Täter verschafften sich Zutritt zur Wohnung eines älteren Ehepaares – er 69, sie 79 Jahre alt – und bedrohten die Bewohner mit Faustfeuerwaffen. Nach der Fesselung ihrer Opfer durchsuchten die Kriminellen systematisch die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld, Schmuck sowie die Mobiltelefone der Überfallenen. Der Schaden bewegt sich nach Einschätzung der Ermittler im niedrigen fünfstelligen Eurobereich.

Der Überfall endete, als sich die 79-jährige Frau von ihren Fesseln befreien konnte. Sie suchte umgehend Hilfe bei einer Nachbarin, die den Notruf wählte. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter bislang nicht gefasst werden. Die Wiener Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 01 31310 33800 entgegen. Beide Opfer blieben körperlich unversehrt.

⇢ Nach Zigarettenfrage: 25-Jähriger gewürgt und beraubt



Täter-Beschreibung

Die Ermittler veröffentlichten eine detaillierte Personenbeschreibung: Der erste Verdächtige wird als sehr schlanker Mann mit einer Körpergröße zwischen 1,80 und 1,85 Metern beschrieben. Er trug eine schwarze Vollmaske, hatte auffällig hellblaue Augen und war komplett schwarz gekleidet. Beim Sprechen war ein slawischer Akzent erkennbar. Sein Komplize misst zwischen 1,75 und 1,80 Meter.

Die Täter nutzten den Brauch des Halloween-Festes gezielt aus, um ihre kriminellen Absichten zu verschleiern.

Die Ermittlungsbehörden arbeiten mit Hochdruck an der Aufklärung des Falls.