Nach Zigarettenfrage: 25-Jähriger gewürgt und beraubt

Ein 25-jähriger Mann wurde am Dienstag in einer U-Bahnstation in Wien-Mariahilf Opfer eines Raubüberfalls. Mehrere Männer sprachen ihn zunächst nach Zigaretten an. Als der 25-Jährige seine Umhängetasche öffnete, versuchten zwei der Angreifer, ihm diese unter Einsatz von Gewalt zu entreißen. Die Täter schlugen auf ihn ein und würgten ihn. Das Opfer setzte sich mit Pfefferspray zur Wehr, konnte jedoch nicht verhindern, dass die Angreifer mit seinem Mobiltelefon, Bargeld und Medikamenten flüchteten.

Verdächtige gefasst

Im Rahmen einer Schwerpunktstreife entdeckten Polizeibeamte zwei verdächtige Personen am Vorplatz der U-Bahnstation, die sich gerade an einem Brunnen die Augen ausspülten. Die beiden Männer verweigerten eine medizinische Behandlung. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten die entwendeten Medikamente. Vom gestohlenen Mobiltelefon und dem Bargeld fehlte jedoch jede Spur. Die Fahndung nach weiteren Beteiligten blieb erfolglos.

Die Polizei nahm die beiden Tatverdächtigen im Alter von 20 und 30 Jahren vorläufig fest. Sie wurden wegen Raubverdachts angezeigt und befinden sich derzeit in Polizeigewahrsam.

Das Landeskriminalamt Wien hat die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernommen.