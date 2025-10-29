Alkohol-Eskalation: 62-Jährige flüchtet vor eigenem Sohn – Polizei findet NS-Schmierereien

Mit 2,4 Promille im Blut randalierte ein 39-Jähriger in der gemeinsamen Wohnung und bedrohte seine Mutter. Die Polizei entdeckte neben Sachschäden auch NS-Symbole.

Eine 62-jährige Wienerin musste am Dienstagabend die Polizei verständigen, nachdem ihr 39-jähriger Sohn in der gemeinsamen Wohnung in Wien-Ottakring randaliert und ihr mehrfach mit dem Tod gedroht hatte. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte der stark alkoholisierte Mann die Wohnung bereits verlassen. Die Beamten konnten ihn jedoch kurze Zeit später im Innenhof des Gebäudes antreffen, wo er eine leere Wodkaflasche bei sich trug.

Erhebliche Sachschäden

Bei der Begutachtung der Wohnung stießen die Polizisten auf erhebliche Sachschäden an den Möbeln sowie auf nationalsozialistische Symbole, die der Mann angebracht hatte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,4 Promille.

Der 39-Jährige wurde festgenommen und befindet sich nun in Polizeigewahrsam. Gegen ihn wurde Anzeige wegen gefährlicher Drohung und Sachbeschädigung erstattet.

Zusätzlich muss er sich wegen Verstößen gegen das Verbotsgesetz (NS-Wiederbetätigungsverbot) verantworten.