Halloween-Streiche: Was ist verboten und strafbar?

Mit Halloween in Reichweite meldet sich die Landespolizeidirektion mit dringenden Warnungen: Streiche, die von harmlosen Späßen zu Straftaten eskalieren, werden nicht toleriert. Dazu zählen das Beschmieren von Hauswänden oder Fahrzeugen, das Zerstören von Briefkästen oder Mülltonnen sowie Diebstähle. Auch das Bedrohen von Bewohnern, die keine Süßigkeiten verteilen möchten, wird strafrechtlich verfolgt.

Um die Einhaltung dieser Regeln sicherzustellen, wird die Polizei zu Halloween verstärkt Streifen einsetzen. Werden strafbare Handlungen beobachtet, erfolgt ein sofortiges Eingreifen. Es ist essenziell, dass Kinder und Jugendliche sich bewusst sind, dass viele aus scheinbar harmlosen Streichen resultierende Handlungen rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen können. Während Kinder unter 14 Jahren strafrechtlich nicht verfolgt werden, könnten sie dennoch zivilrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Geschädigte haben die Möglichkeit, durch zivilrechtliche Klagen Ersatz für Schäden wie die Reinigung von Fassaden oder die Instandsetzung beschädigter Objekte zu fordern. Wiederholte Vergehen können zudem die Einschaltung der Jugendwohlfahrt nach sich ziehen, die Erziehungsmaßnahmen bis hin zur Unterbringung in betreuten Wohngemeinschaften ergreifen kann.

Jugendschutzbestimmungen

Ergänzend weist die Polizei auf das Jugendgesetz hin: Der Erwerb und Konsum von Alkohol sind unter 16 Jahren verboten, und der Umgang mit Tabakwaren ist erst ab 18 Jahren gestattet. Jugendliche ab 14 Jahren dürfen sich an Halloween bis 1 Uhr nachts im Freien aufhalten; für Kinder unter 14 endet die Ausgehzeit um 23 Uhr. Bei Unklarheiten kann ein Altersnachweis gefordert werden, obwohl in Österreich keine allgemeine Ausweispflicht besteht.

Verkleidungen und Masken sind als Teil der Brauchtumspflege an Halloween gestattet, solange die geltenden Gesetze respektiert werden. Die Polizei appelliert an alle Bürger, Rücksicht zu nehmen und gesetzliche Grenzen zu achten, um ein friedliches und sicheres Halloween-Erlebnis für alle zu gewährleisten.