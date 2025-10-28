Flugzeug explodiert nach Start – zahlreiche Tote vermutet (FOTO+VIDEO)

Ein kleines Flugzeug ist im Masai Mara Nationalreservat in Kenia abgestürzt, nur wenige Minuten nach dem Start in Flammen aufgegangen. Die Ursache des Vorfalls wird derzeit untersucht.

Kenianische Behörden gaben bekannt, dass das Kleinflugzeug in der Küstenregion Kwale abgestürzt sei. Nach ersten Angaben sind zwölf Menschen vermutlich ums Leben gekommen.

Hügelige Region

Der Absturz ereignete sich heute auf dem Weg zum Masai Mara Nationalreservat. Nach Angaben der Behörden soll er in einer hügeligen Region rund 40 Kilometer vom Flugplatz Diani entfernt stattgefunden haben.

Der Bezirkskommissar von Kwale, Stephen Orinde, erklärte gegenüber Associated Press: „Die Passagiere seien allesamt ausländische Touristen gewesen“ und ihre Nationalität werde später bestätigt.

Die kenianische Zivilluftfahrtbehörde teilte mit, dass eine Untersuchung zur Absturzursache eingeleitet worden sei.