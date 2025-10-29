Wettskandal erschüttert Türkei: 3.700 Spieler unter Verdacht

Fast 4.000 Spieler, über 150 Schiedsrichter und mehrere Vereine stehen im Zentrum eines Wettskandals, der die Türkei sogar die WM-Teilnahme kosten könnte.

Der Wettskandal im türkischen Fußball nimmt immer größere Ausmaße an. Wie der Sender Habertürk berichtet, stehen mittlerweile rund 3.700 Spieler im Fokus der Ermittlungsbehörden. Auch gegen mehrere Vereine wurden bereits Untersuchungen eingeleitet. Zuvor hatte der türkische Fußballverband TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) eingeräumt, dass 152 Unparteiische aktiv an Sportwetten teilgenommen haben – darunter befinden sich sogar sieben Schiedsrichter aus der höchsten Kategorie.

Die Staatsanwaltschaft in Istanbul hat die Ermittlungen aufgenommen, parallel laufen Disziplinarverfahren. Der türkische Fußball steht vor einem beispiellosen Skandal. Die Auswirkungen könnten jedoch weit über den nationalen Rahmen hinausgehen: Nach den FIFA-Regularien ist sogar ein Ausschluss von der Fußball-Weltmeisterschaft möglich.

Bei Manipulationen und Verstößen gegen die Integritätsregeln drohen drastische Konsequenzen.

Drohende Sanktionen

Der Weltfußballverband hat verschiedene Sanktionsmöglichkeiten: Die FIFA kann den türkischen Verband von der WM-Teilnahme ausschließen, wenn sie die Integrität des Wettbewerbs gefährdet sieht. Für die beteiligten Akteure – ob Spieler, Schiedsrichter oder Funktionäre – drohen empfindliche Geldstrafen und im schlimmsten Fall sogar lebenslange Sperren.

Sollte dem türkischen Verband nachgewiesen werden, dass er nicht entschlossen genug gegen die Wettaktivitäten vorgegangen ist, könnte auch die TFF selbst mit Sanktionen belegt werden.

WM-Qualifikation gefährdet

Ob die Türkei tatsächlich von der Weltmeisterschaft ausgeschlossen wird, ist derzeit noch nicht abzusehen. Fest steht jedoch, dass sowohl UEFA als auch FIFA die Entwicklungen mit höchster Aufmerksamkeit verfolgen.

Während die türkische Nationalmannschaft auf dem Platz noch um die WM-Qualifikation kämpft – zuletzt überzeugte das Team mit einem deutlichen 4:1-Erfolg gegen Georgien – könnte die entscheidende Schlacht abseits des Rasens bereits verloren sein.

Am 15. November steht für die Türken das Heimspiel gegen Bulgarien an, ehe drei Tage später das Schlüsselduell in Spanien folgt. Während die Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation noch Chancen auf den Gruppensieg hat, schwebt über dem Land das Damoklesschwert einer kompletten Suspendierung von sämtlichen UEFA- und FIFA-Wettbewerben.