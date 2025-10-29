Chemikalienleck: Kunde findet bewusstlose Mitarbeiterin vor

Ein stechender Geruch, eine bewusstlose Frau und ein aufmerksamer Kunde, der zum Lebensretter wurde – in einer Wiener Putzerei spielten sich dramatische Szenen ab.

Ein Kunde entdeckte am Mittwoch in einer Putzerei in Wien-Penzing eine bewusstlose Mitarbeiterin, nachdem ihm ein ungewöhnlicher Geruch aufgefallen war. Er verständigte umgehend die Einsatzkräfte. Gegen 10.30 Uhr trafen Wiener Berufsrettung und Feuerwehr in der Leegasse ein, wo aus noch nicht geklärten Gründen Chemikalien ausgetreten waren.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten das Areal um das Geschäft ab und sperrten die Straße für mehrere Stunden. Die 60-jährige Angestellte wurde in lebensbedrohlichem Zustand vorgefunden. „Die Frau befand sich beim Auffinden in einem kritischen Zustand“, erklärte Andreas Huber, Sprecher der Berufsrettung. Das Notarztteam konnte ihren Zustand vor Ort stabilisieren, bevor sie in ein Krankenhaus transportiert wurde.

Lebensrettender Fund

Der aufmerksame Kunde hatte der 60-Jährigen vermutlich das Leben gerettet. Als er am Mittwochvormittag die Putzerei betrat, nahm er sofort einen stechenden Geruch wahr, wie Huber berichtete. Da niemand anwesend schien, suchte der Kunde das Geschäft ab und fand die regungslose Mitarbeiterin am Boden liegend.

Warum es zum Austritt der Chemikalien kam, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.