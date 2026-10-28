Mörder von Melissa (17) nach 52 Jahren identifiziert

Jahrzehntelang schweigt der Wald, dann spricht die DNA. Ein Name aus der US-Kriminalgeschichte kehrt in einen alten Fall zurück.

Ein DNA-Abgleich hat den verurteilten Serienmörder Ted Bundy als Täter im Fall Melissa Ann Smith identifiziert, 52 Jahre nachdem ihre Leiche in Utah entdeckt worden war. Bekanntgegeben wurde der Ermittlungsfortschritt in Park City.

Gefunden hatte Smiths Leiche am 27. Oktober 1974 ein Jäger, und zwar in einem Waldstück in Salt Lake County. Das Ergebnis der Untersuchung präsentierten die Behörden am Dienstag nach Ortszeit bei einer Pressekonferenz in Park City.

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Sheriff Rosie Rivera erklärte dort: „Bei der forensischen Kriminaltechnik gibt es jeden Tag Fortschritte, sodass wir uns solche Fälle immer wieder aufs Neue anschauen.“ Sie fügte hinzu: „Dieser Case zeigt, wie wichtig es ist, Beweisstücke auch nach Jahrzehnten aufzuheben.“ Mit jedem aufgeklärten Cold Case rücke man dem Ziel näher, „die Erinnerung an Ted Bundy auszulöschen“.

Jahrzehntelang ungelöst

Den Nachweis, dass Bundy hinter dem Mord an Melissa Ann Smith steckt, lieferte ein DNA-Abgleich. Damit ist ein Verbrechen geklärt, das jahrzehntelang als unlösbar gegolten hatte. Verkündet wurde das Ergebnis exakt am Jahrestag des Leichenfunds, 52 Jahre danach.

🚨 BREAKING: 52 YEARS AFTER HER MURDER, TED BUNDY OFFICIALLY LINKED TO THE 1974 KILLING OF 17-YEAR-OLD MELISSA ANN SMITH, A UTAH POLICE CHIEF’S DAUGHTER Melissa disappeared on October 18, 1974. Her body was discovered nine days later, on October 27. Today marks exactly 52 years since her body was found. 🎥 Watch the moment Utah authorities make the announcement during today’s press conference JUST MINUTES AGO. — Lindsay 🇺🇸 (@TheLinzerShow) October 27, 2026

Dass der Fall gelöst werden konnte, geht auf Verbindungen zurück, die Ermittler zu einem weiteren Opfer Bundys herstellten. Im April war er bereits des Mordes an Laura Aime überführt worden. Die Jugendliche war 1974 im Anschluss an eine Halloween-Party entführt und getötet worden.

Laut den Ermittlern wiesen beide Fälle auffällige Parallelen in der Vorgehensweise auf, was schließlich den Durchbruch brachte.

Bundys Taten

Ted Bundy hatte in den 1970er-Jahren zahlreiche Frauen und Mädchen getötet. Bevor er 1989 auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet wurde, legte er Geständnisse zu mehr als 30 Morden in mehreren Bundesstaaten ab. Durch neue DNA-Technologien konnten ihm seither immer mehr Taten nachgewiesen werden.

Die Angehörigen von Melissa Smith wurden über die jüngsten Erkenntnisse informiert, bei der Pressekonferenz waren sie jedoch nicht anwesend. Ihre Eltern leben nicht mehr.