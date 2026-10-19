Mord an Studentin nach 21 Jahren: DNA-Spur bringt Mann vor Gericht

Eine Zigarette, 21 Jahre und ein Mord, der nie aufgeklärt schien – jetzt sitzt ein Mann vor dem Innsbrucker Schwurgericht.

21 Jahre nach dem gewaltsamen Tod der 19-jährigen Studentin Daniela Kammerer steht nun ein 42-jähriger Mann vor dem Innsbrucker Landesgericht. Neue DNA-Befunde haben den seit zwei Jahrzehnten ungeklärten Fall wieder ins Rollen gebracht.

Am 23. Juni 2005 wurde Daniela Kammerer in einer Telefonzelle nahe dem Innsbrucker Rapoldi-Park ermordet. Gegen einen 42-jährigen Niederösterreicher ist nun Anklage erhoben worden. Grundlage des Verfahrens ist eine am Tatort sichergestellte Zigarette, aus der mit modernen Methoden DNA-Material gewonnen werden konnte. Staatsanwaltschaftssprecher Hansjörg Mayr bezeichnete das Ergebnis als „eindeutig“.

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Zweifel an Beweisen

Der Beschuldigte weist jede Schuld von sich. Sein Verteidiger Mathias Kapferer betonte, ein „Unschuldiger“ stehe vor dem Schwurgericht, und zweifelt an der Belastbarkeit der DNA-Auswertung: Die Beweise würden „einer wissenschaftlichen Beurteilung nicht standhalten“, wie der ORF berichtet. Kapferer verwies zudem auf Verdachtsmomente gegen eine weitere Person. Der Angeklagte befand sich bereits früher in Untersuchungshaft, das damalige Verfahren wurde jedoch eingestellt.

Neue Ermittlungen

Jahrelang galt der Fall als ungelöst. Erst im Mai dieses Jahres führten neue Ermittlungen, die sich auf die erneute Analyse der Zigarette konzentrierten, zur Anklageerhebung. Der Prozess ist auf zwei Verhandlungstage angesetzt, an denen mehrere Zeugen befragt werden sollen.

Der Angeklagte, ein früherer Studienkollege des Opfers, der zuletzt in Australien lebte, ist freiwillig zur Verhandlung nach Innsbruck gereist. Die Verteidigung betonte, die langen Ermittlungen hätten ihren Mandanten stark belastet.

Ein Urteil wird in dieser Verhandlungsphase noch nicht erwartet.