Tuzla bekommt neue Direktverbindung: Wizz Air baut Angebot aus

Gute Nachrichten für Reisende zwischen Bosnien und Herzegowina und Deutschland: Wizz Air nimmt ab März 2027 eine neue Direktverbindung von Tuzla nach Karlsruhe/Baden-Baden auf.

Die Fluggesellschaft baut ihr Angebot ab dem Flughafen Tuzla weiter aus und verbindet die Stadt künftig direkt mit dem Südwesten Deutschlands. Der erste Flug ist für den 24. März 2027 geplant.

Zweimal pro Woche

Nach Angaben von Wizz Air soll die neue Strecke zweimal wöchentlich bedient werden. Vorgesehen sind Flüge jeweils donnerstags und sonntags.

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Damit erhält Tuzla eine weitere Direktverbindung nach Deutschland. Das Land zählt laut Wizz Air weiterhin zu den wichtigsten Zielen für Passagiere aus Bosnien und Herzegowina.

Für die Diaspora interessant

Besonders für Menschen aus der bosnisch-herzegowinischen Diaspora dürfte die neue Strecke interessant sein. Die Verbindung soll unter anderem Familienbesuche, private Reisen und Geschäftsreisen zwischen beiden Ländern erleichtern.

Der Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden liegt im Südwesten Deutschlands und ist für Reisende aus weiten Teilen Baden-Württembergs gut erreichbar.

Start im März 2027

Die Verbindung soll mit Beginn des Sommerflugplans 2027 aufgenommen werden. Wizz Air verweist darauf, dass die neue Route Teil des weiteren Ausbaus des Angebots in Bosnien und Herzegowina ist.

Reisende sollten beachten, dass sich Flugzeiten und Preise bis zum tatsächlichen Start der Verbindung noch ändern können.