Balkan-Rave in Wiener Stadthalle kommt – Feiermarathon bis 6 Uhr

Balkan-Beats treffen auf elektronische Clubkultur: In der ausverkauften Wiener Stadthalle verschmelzen am 15. November traditionelle Rhythmen mit modernem Techno-Sound.

Am 15. November verwandelt sich die Wiener Stadthalle in einen pulsierenden Balkan-Club, wenn dort Österreichs erster Balkan-Rave unter dem Motto „Hotel Jugoslavija“ stattfindet. Von 20 Uhr bis 2 Uhr morgens werden in der ausverkauften Halle E mitreißende Balkan-Pop- und Rock-Rhythmen mit kraftvollen House- und Techno-Elementen verschmelzen.

Zu den musikalischen Highlights des Abends zählt die slowenische TikTok-Sensation „Redhedii“, die mit ihrem charakteristischen „Jugotechno“ (Balkan-Techno-Fusion) für Furore sorgt. Parallel dazu begeistert Djane „Estora“ das Publikum mit ihrer einzigartigen Kombination aus gefühlvollen Gesangspassagen und treibenden Beats – eine Mischung, die ihr bereits weit über die Balkangrenzen hinaus Anerkennung eingebracht hat. Das Wiener DJ- und Musikerkollektiv „Kleinenachtmusik“ rundet das Programm ab und verbindet traditionelle Balkan-Klänge mit modernen Clubsounds.

Balkan trifft Clubkultur

Die Veranstaltungsagentur „6AR“ zeigt sich erfreut über die große Nachfrage nach den Tickets. „Unser Ziel ist es zu demonstrieren, dass Balkan-Beats nicht nur auf Hochzeiten und Konzerten funktionieren, sondern auch die ideale Grundlage für energiegeladene Clubnächte bilden“, erklären die Organisatoren.

After-Party Option

Wer keine Eintrittskarte für den Hauptevent ergattern konnte oder nach dem Rave weiterfeiern möchte, hat die Möglichkeit, die anschließende After-Party zu besuchen. Ab 2 Uhr verlagert sich das Geschehen von der Stadthalle zum Club „CellaVie“ nahe der U6-Station Nußdorfer Straße in Wien-Alsergrund. Dort wird die Balkan-Party von 23 Uhr bis 6 Uhr morgens fortgesetzt.

Eintrittskarten für dieses Anschlussevent kosten 15 Euro und sind über „Tickethead“ erhältlich. Besucher, die ihr Ticket vom Balkan-Rave vorweisen können, erhalten einen Preisnachlass von 5 Euro.