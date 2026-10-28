Djokovic gesteht: Zwölf Monate lang plagte ihn dieses Gefühl am Platz

Zwei Plätze fehlen, drei Wochen bleiben: Novak Djokovic jagt in Basel ein Turin-Ticket, das er zweimal bewusst liegen ließ.

Novak Djokovic startet heute beim ATP-500-Turnier in Basel gegen Ugo Umber. Ein Sieg wäre ein Schritt in Richtung Qualifikation für die ATP Finals in Turin. Zuletzt hatte der Serbe Form und Familie in den Vordergrund gestellt.

Für den serbischen Tennisspieler geht es in Basel um mehr als nur um die erste Runde. Gegen den Franzosen Ugo Umber braucht er Erfolge, um sich in den kommenden drei Wochen das Ticket für die ATP Finals in Turin zu sichern. Derzeit rangiert er zwei Plätze unter dem Strich.

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In den vergangenen beiden Saisonen hatte er auf einen Start in Turin verzichtet, um im November Zeit mit der Familie zu verbringen. Heuer seien die Prioritäten anders gesetzt.

Formkurve und Ziele

Auf seine Motivation und den angepassten Spielplan angesprochen, sagte Djokovic: „Ziele sind wichtig, weil sie Klarheit und Antrieb geben, ganz gleich, ob es lang- oder kurzfristige sind. Ehrlich gesagt war es in den vergangenen zwölf Monaten mein Hauptziel, mich auf dem Platz wieder besser zu fühlen. Damit habe ich mich heuer sehr geplagt. Es wird aber besser.“

Er betonte: „Insgesamt fühle ich mich viel besser, und ich weiß, dass ich besser spiele, wenn ich mich so fühle. Ich habe mir und anderen bewiesen, dass ich weiterhin auf höchstem Niveau mithalten kann, mit dem Finale der Australian Open und dem Halbfinale in Wimbledon.“

Sein Antrieb bleibt klar: „Manche würden sagen, dass das für meine Maßstäbe nicht genug ist. Ich muss mir aber auch bewusst sein, wo ich in dieser Phase meiner Karriere stehe, und dankbar sein für solche Ergebnisse und dafür, weiterhin auf höchstem Niveau spielen zu können. Es ist kein Geheimnis, dass mich die Grand Slams am meisten motivieren. Ich möchte versuchen, um einen weiteren Grand-Slam-Titel zu kämpfen. Eigentlich will ich es nicht nur versuchen, ich kämpfe um eine weitere Trophäe und arbeite so viel wie möglich daran.“

Den Spielplan habe er geändert, weil er im Leben ein Gleichgewicht herstellen müsse, unter anderem „wegen der Kinder, meiner Frau und anderer Verpflichtungen“. Vor einigen Wochen holte er den Titel in Peking.

Das Duell mit den jüngeren Rivalen reizt ihn: „Wenn mich jemand schlägt, alle Achtung, dann hat er gut gespielt. Aber ich werde sicher kämpfen und diesen jungen Spielern nicht erlauben, allzu leicht über den Platz zu spazieren. Sie werden sich ihre Siege verdienen müssen.“

Wahlen in Serbien

Bei der Pressekonferenz in Basel äußerte sich Djokovic auch zur Wahl in Serbien und zum Erfolg der Studentenliste: „Ja, ich bin zufrieden und darüber sehr glücklich.“ Er empfinde „große Bewunderung“ für das, was die Liste geleistet habe, und für ihr Auftreten.

Es sei ihr gelungen, bei den Menschen ein „Gefühl von Stolz“ zu wecken, nicht nur in Serbien, sondern auch im Ausland. „Der Sieg ist gesichert, und wir alle hoffen nun, dass unser Land wohlhabend sein wird und dass wir alle die Zukunft genießen werden, die kommen wird.“