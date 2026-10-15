Turnier aus Sicherheitsgründen verschoben – Djokovic betroffen

Angriffe auf Flughäfen, verschobene Fußballspiele und Sicherheitsbedenken: Saudi-Arabiens Sportkalender gerät durcheinander. Auch Tennis-Superstar Novak Djokovic ist betroffen.

Eigentlich hätte Novak Djokovic schon nächste Woche in Saudi-Arabien aufschlagen sollen. Doch aus dem geplanten Tennis-Spektakel wird vorerst nichts: Das hochdotierte Showturnier Six Kings Slam in Riad wurde kurzfristig verschoben. Statt im Oktober soll das Event nun Ende Dezember stattfinden.

Ursprünglich war das Turnier für den Zeitraum vom 21. bis 24. Oktober angesetzt. Nach den jüngsten Angriffen der Huthi-Miliz auf Saudi-Arabien und dem folgenschweren Angriff auf den internationalen Flughafen von Riad reagierten die Veranstalter mit einer Terminänderung. Der neue Zeitraum ist der 27. bis 30. Dezember 2026. Offiziell begründeten die Organisatoren die Entscheidung mit organisatorischen und logistischen Herausforderungen.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Neben Djokovic sollten auch Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Taylor Fritz und Alex de Minaur antreten. Jannik Sinner, der das Turnier in den vergangenen beiden Jahren gewonnen hatte, fällt verletzungsbedingt aus. Für ihn wurde der US-Amerikaner Learner Tien als Ersatz vorgesehen.

Djokovic und Co. müssen umplanen

Für Djokovic und die übrigen Tennisstars bedeutet die Verschiebung eine Änderung ihrer Saisonplanung. Der neue Termin liegt unmittelbar vor dem Start der Tennissaison 2027 in Australien. Das kann vor allem mit Blick auf die Vorbereitung auf die Australian Open im Jänner zum Thema werden.

Sportlich geht es beim Six Kings Slam nicht um Weltranglistenpunkte. Dafür lockt das Einladungsturnier mit hohen Antrittsgagen und einer millionenschweren Siegprämie. Saudi-Arabien investiert seit Jahren massiv in internationale Sportveranstaltungen und will sich damit als bedeutender Austragungsort etablieren.

Auch Fußball von den Angriffen betroffen

Die Auswirkungen der angespannten Sicherheitslage beschränken sich nicht auf den Tennissport. Auch die Saudi Pro League musste reagieren: Drei Fußballpartien wurden verschoben, darunter das Spiel von Al-Nassr mit Cristiano Ronaldo. Die Verantwortlichen verwiesen auf logistische Gründe und die geltenden Rahmenbedingungen für die Austragung der Begegnungen.

Die jüngsten Ereignisse zeigen, wie stark die Sicherheitslage den internationalen Sportbetrieb beeinflussen kann. Für Djokovic und die anderen Tennisstars heißt es nun: Statt im Oktober müssen sie sich auf einen Auftritt in Riad Ende Dezember einstellen.