Mit 14 Jahren: Teenager stürmt Tankstelle mit Pistole – Geständnis

Mit Sturmhaube und Faustfeuerwaffe stürmte ein Maskierter eine Tankstelle in Wiener Neustadt. Jetzt sitzen zwei Teenager in Untersuchungshaft.

Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle in Wiener Neustadt sind in der vergangenen Woche zwei Jugendliche festgenommen worden. Der Überfall ereignete sich am Donnerstag, als ein maskierter Täter mit Sturmhaube einen 39-jährigen Tankstellenmitarbeiter mit einer Faustfeuerwaffe bedrohte und Bargeld aus der Kasse entwendete. Laut Landespolizeidirektion Niederösterreich ließ sich der Täter von mehreren anwesenden Kunden im Gastrobereich und vor dem Kassenpult nicht abhalten. Mit einer geringen Bargeldsumme flüchtete der Jugendliche zu Fuß, während sein Komplize offenbar draußen Wache hielt. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

Freiwillige Geständnisse

Der starke Fahndungsdruck zeigte schließlich Wirkung: Am vergangenen Samstag gegen 2 Uhr morgens stellte sich ein 14-Jähriger freiwillig auf der Polizeiinspektion Wiener Neustadt-Burgplatz. In seiner Aussage gestand der Teenager, den Überfall gemeinsam mit einem 15-jährigen Komplizen aus Wiener Neustadt verübt zu haben. Noch am selben Tag wurde der mutmaßliche Mittäter aufgrund einer Festnahmeanordnung verhaftet. Im Gegensatz zum 14-Jährigen zeigte sich der ältere Jugendliche nicht geständig. Beide Tatverdächtige wurden in die Justizanstalt Wiener Neustadt überstellt.

Beweismittel gesichert

Die Ermittler konnten die Tatwaffe, die verwendete Kleidung, die Sturmhaube sowie den verbliebenen Teil der Beute sicherstellen. Die Polizei gab bekannt, dass die Ermittlungen zu möglichen weiteren Straftaten der Jugendlichen noch andauern.