Tankstellen-Raub in Wiener Neustadt – Täter auf der Flucht

Mit vorgehaltener Pistole erbeutete ein Maskierter Bargeld an einer OMV-Tankstelle in Wiener Neustadt. Der dritte Tankstellenraub in der Stadt dieses Jahr.

Ein bewaffneter Räuber hat am Donnerstagabend die OMV Tankstelle an der Wiener Straße am Stadtrand von Wiener Neustadt in Richtung Theresienfeld überfallen. Der Täter, der mit einer Pistole bewaffnet war, konnte trotz eines massiven Polizeieinsatzes unerkannt flüchten. Die Ermittlungsbehörden arbeiten weiterhin an der Aufklärung des Falls.

Dritter Tankstellenraub

Die Tankstelle wurde damit bereits zum dritten Opfer eines Raubüberfalls in Wiener Neustadt im laufenden Jahr. Zuvor hatten Kriminelle im Frühjahr sowohl die Eni-Tankstelle in der Mießlgasse als auch eine Tankstelle an der A2 bei Wiener Neustadt ins Visier genommen.

⇢ Mit Macheten ins Casino: Vier Beschuldigte in Haft



Anders als beim aktuellen Vorfall konnten die Verantwortlichen in diesen beiden früheren Fällen jedoch rasch nach den Taten festgenommen werden.