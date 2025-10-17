Rekord-Knaller: Arnautovic überholt Polster als ÖFB-Torschützenkönig

Mit einem Viererpack beim 10:0-Kantersieg gegen San Marino in der WM-Qualifikation hat sich Marko Arnautovic in die Geschichtsbücher des österreichischen Fußballs eingetragen. Der 36-jährige Angreifer steht nun bei 45 Treffern im Nationaldress und überholt damit die bisherige ÖFB-Ikone Toni Polster, der es auf 44 Tore gebracht hatte. Kein Spieler traf jemals häufiger für Österreich als Arnautovic.

Bei seinem Verein Roter Stern Belgrad, wo der Routinier seit dem vergangenen Sommer unter Vertrag steht, sorgte die Rekordleistung für Begeisterung. Seine Mannschaftskollegen bereiteten dem Torjäger nach einer Trainingseinheit einen besonderen Empfang in der Kabine. Mit einer speziell angefertigten Torte, auf der eine „1“ als Kerze prangte, unterstrichen sie die klare Botschaft: Marko ist die unangefochtene Nummer eins. Der Rekordhalter posierte anschließend mit der gesamten Mannschaft für ein Erinnerungsfoto.

ÖFB-Qualifikation

In der WM-Qualifikation liegt das ÖFB-Team trotz des jüngsten 0:1-Rückschlags in Rumänien am vergangenen Sonntag auf Kurs. Die Rangnick-Elf hat den Gruppensieg und damit das direkte WM-Ticket weiterhin in der eigenen Hand. Arnautovic selbst musste in Bukarest aufgrund von Blessuren passen.

Vereinssituation

Ob der Offensivmann bereits am Samstag wieder für Roter Stern auflaufen kann, ist noch offen. Dann steht in der serbischen Super Liga das Stadtderby gegen IMT Belgrad auf dem Programm. Der Hauptstadtklub dominiert die heimische Meisterschaft mit einer makellosen Bilanz von neun Siegen aus neun Partien. Arnautovic selbst steht bei zwei Treffern in neun Pflichtspielen für den serbischen Traditionsverein – eine Quote, die der Stürmer in den kommenden Wochen sicherlich noch ausbauen möchte.

