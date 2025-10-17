Erneuter Drogen-Fang in Schwechat: Mann transportierte Cannabis im Wert von 250.000 Euro

Mit 46 Kilogramm Cannabis im Gepäck landete ein Spanier in Wien-Schwechat. Der Straßenwert der Drogen: rund 250.000 Euro. Sein Ziel war Hamburg.

Am Flughafen Wien-Schwechat wurde erneut ein Drogenschmuggler gefasst. Ein 38-jähriger Spanier hatte in seinem Gepäck 46 Kilogramm Cannabis transportiert, dessen Straßenwert auf rund 250.000 Euro geschätzt wird. Der Mann war aus Bangkok angereist.

Die Polizei nahm den Verdächtigen vorläufig fest, nachdem die Drogen in seinem Transitgepäck entdeckt wurden. Das Cannabis sollte ursprünglich nach Hamburg weiterbefördert werden. Der Beschuldigte zeigte sich bei den Befragungen teilweise geständig und wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die dortige Justizanstalt überstellt, wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich mitteilte.

Drogenumschlagplatz Wien

Der Vorfall reiht sich in eine Serie von vereitelten Schmuggelversuchen am Flughafen Wien ein. Der Airport bleibt weiterhin ein beliebter Umschlagplatz für den internationalen Drogenhandel.

Was sich in der stetig wachsenden Zahl von Festnahmen widerspiegelt.