Flughafen Schwechat: 39-Jähriger mit 3,3 Kilo Hasch gestoppt

Statt Souvenirs aus Bangkok hatte ein 39-jähriger Belgier 3,3 Kilogramm Cannabisharz im Gepäck. Am Flughafen Wien-Schwechat endete seine Reise abrupt.

Bei einer Gepäckkontrolle am Flughafen Wien-Schwechat haben Ermittler des Stadtpolizeikommandos Schwechat am Dienstag 3,3 Kilogramm Cannabisharz sichergestellt. Das Rauschgift wurde im Koffer eines 39-jährigen belgischen Staatsangehörigen entdeckt.

Der betreffende Koffer war laut Polizeiangaben auf der Route von Bangkok über Wien nach Barcelona unterwegs. Die Beamten nahmen den Belgier, auf dessen Namen das Gepäckstück registriert war, direkt am Abfluggate fest, bevor er seine Reise fortsetzen konnte.

Festnahme und Überstellung

Bei seiner Befragung zeigte sich der Mann nicht geständig.

Er wurde anschließend in die Justizanstalt Korneuburg überstellt.