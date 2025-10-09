Hotelmitarbeiterin schlägt Alarm: Teenie-Gang auf Beutezug erwischt

Eine Gruppe von sieben Jugendlichen verschaffte sich am Mittwochmorgen unbefugten Zutritt zu einem Hotel in Wien-Meidling. Dort entwendeten sie Zutrittskarten und drangen in verschiedene Zimmer ein. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden die fünf strafmündigen Jugendlichen auf freiem Fuß angezeigt, während die beiden 13-jährigen Beteiligten in die Obhut ihrer Betreuer übergeben wurden. Bei den Durchsuchungen fanden die Beamten kein Diebesgut, allerdings hatte eine 15-Jährige Suchtmittel bei sich. Einige der Teenager waren den Behörden bereits durch frühere Vorfälle bekannt.

Polizeieinsatz im Hotel

Der Vorfall ereignete sich gegen 7:30 Uhr, als die Jugendlichen über eine Mauer auf das Hotelgelände kletterten. Eine Hotelmitarbeiterin bemerkte die ungebetenen Gäste im Gebäude und teilweise in den Zimmern, woraufhin sie umgehend die Polizei alarmierte. Ein größeres Aufgebot an Einsatzkräften, darunter auch eine Diensthundeeinheit, rückte aus und durchkämmte das Hotel.

Die Beamten konnten drei Mädchen und vier Burschen im Alter zwischen 13 und 16 Jahren in verschiedenen Zimmern sowie auf dem Dach des Hotels stellen. Laut Polizeisprecherin Julia Schick gelangten die Jugendlichen über ein Zimmer auf das Dach, kamen jedoch ohne Widerstand wieder herunter.

Nur eine 15-jährige Verdächtige leistete bei ihrer Festnahme Widerstand gegen die Staatsgewalt, wobei eine Polizistin leichte Verletzungen davontrug.