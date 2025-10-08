Betrunkener zückt Pistole im Kaufhaus – Teenager in Todesangst

Mit einer täuschend echten Spielzeugpistole löste ein alkoholisierter 57-Jähriger in Wien-Donaustadt Panik aus. Die bedrohten Teenager handelten sofort.

Ein 57-jähriger Mann hat am Dienstag in einem Einkaufszentrum in Wien-Donaustadt zwei Jugendliche mit einer Spielzeugpistole in Schrecken versetzt. Die beiden 17-Jährigen ergriffen sofort die Flucht und verständigten die Polizei. Die Beamten konnten den Österreicher kurze Zeit später ausfindig machen, nachdem sie über ein nahegelegenes Lokal, in dem er Stammgast ist, seine Telefonnummer erhalten hatten. Der Verdächtige stellte sich daraufhin freiwillig den Behörden.

Sichergestellte Beweismittel

Bei der Amtshandlung wurde die täuschend echte Spielzeugwaffe von den Einsatzkräften sichergestellt. Ein durchgeführter Alkoholtest beim Tatverdächtigen ergab einen Wert von 0,76 Promille. Der Mann stritt die Vorwürfe ab und behauptete, er habe die Waffe lediglich vorgezeigt, weil die Jugendlichen ihn zuvor mit Böllern belästigt hätten. Diese Version konnte jedoch weder durch Augenzeugen noch durch den Betreiber des Lokals bestätigt werden.

Der 57-Jährige befindet sich weiterhin in Polizeigewahrsam.