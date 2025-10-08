Österreich-Vignette 2026: Neue Farbe, teurer Preis

Die neue Farbe der Klebevignette 2026 ist „feuerrot“ – wie üblich wird die Klebevignette spätestens Ende November 2025 bei den Vertriebsstellen der ASFINAG erhältlich sein. Es wird die letzte Farbe für eine Klebevignette sein, denn ab 2027 wird es ausschließlich die digitale Variante geben. Für das kommende Vignettenjahr 2026 ändert sich aber noch nichts – sowohl Klebevignette als auch Digitale Vignette haben wie bisher gewohnt ihre Gültigkeit. Es wird also ausreichend Zeit geben, sich auf den Umstieg auf die Digitale Vignette einzustellen.

Die ASFINAG bereitet den Abschied von der Klebevignette und den Umstieg auf die Digitale Vignette ab sofort intensiv vor. „Der Kauf der Digitalen Vignette ist so einfach wie jener der Klebevignette. Bereits jetzt nutzen mehr als drei Viertel unserer Kundinnen und Kunden bereits die digitale Vignette. Wir gewährleisten durch ein umfassendes Vertriebssystem, unseren Online-Mautshop, Verkaufsautomaten sowie mit einer umfassenden Infokampagne, dass jede und jeder auch 2027 rechtzeitig zu seiner digitalen Vignette kommt. Der Kauf wird via Mautshop, aber auch bei unseren zahlreichen Vertriebsstellen in ganz Österreich – wie bei der Klebevignette bereits gewohnt – möglich sein. Dafür bauen wir das Netz unserer Vertriebspartner, die den Verkauf der Digitalen Vignette anbieten, noch weiter aus“, bestätigt ASFINAG-Vorstand Herbert Kasser.

Wichtig für alle Kundinnen und Kunden: Es wird ausreichend Möglichkeiten geben, sich die Digitale Vignette auch „analog“, also sprich bei einer Trafik, Mautstelle, Tankstelle, ÖAMTC, ARBÖ oder Vertriebsstelle, zu kaufen. Somit müssen sich auch alle, die über keinen Online-Zugang verfügen, keine Gedanken machen. Die ASFINAG trägt dafür Sorge, dass jede und jeder ausreichend Möglichkeiten haben wird, sich eine Digitale Vignette zu kaufen.

Digitale Jahres-Vignette

Schon jetzt sind 75 Prozent aller Jahres-Vignetten digital. Derzeit ist die Digitale Vignette bereits an 3.500 Vertriebsstellen erhältlich – darüber hinaus wurde der Online-Mautshop, in dem Kundinnen und Kunden rund um die Uhr ASFINAG-Mautprodukte kaufen können, weiter optimiert. An 30 Standorten in ganz Österreich stehen darüber hinaus rund 100 Verkaufsautomaten zur Verfügung. Übrigens: An Automaten gekaufte Vignetten sind genauso wie jene, die bei Vertriebsstellen erstanden werden, sofort gültig. Weiterhin berücksichtigt werden muss die Frist von 18 Tagen nach Kauf einer Digitalen Jahres-Vignette im Mautshop, da hier die Konsumentenschutzfrist für Onlinegeschäfte zum Tragen kommt.

Bis zum Umstieg an jenem Tag, ab dem nur mehr die Digitale Vignette gültig sein wird (es handelt sich dabei um den 31. Jänner 2027), baut die ASFINAG das digitale Verkaufsangebot noch weiter aus. Begleitet wird der Umstieg zudem mit einer umfassenden Informations-Kampagne im In- und Ausland.

„Die Klebevignette gibt es seit 1997, seit 2017 genießen unsere Kundinnen und Kunden die Vorteile der Digitalen Vignette. Das Doppelsystem beider Vignetten-Arten endet mit dem Vignettenjahr 2026. Das heißt: Ab dem 1. Februar 2027 gibt es ausschließlich digitale Varianten in Österreich. Wir verfügen europaweit über eines der modernsten Mautsysteme, das sich vor allem an Kundinnen und Kunden orientiert. Die Vignette mit den vier Zeitmodellen hat sich bewährt, nimmt auf Anforderungen wie etwa aus dem Tourismus Rücksicht und ist hervorragend akzeptiert. Mit dem kompletten Umstieg auf die Digitale Vignette machen wir den nächsten Schritt“, so ASFINAG-Geschäftsführerin Claudia Eder.

Mit der Umstellung auf die rein Digitale Vignette folgt Österreich auch anderen europäischen Ländern. In unseren Nachbarländer Slowenien, der Slowakei, Ungarn und Tschechien gibt es bereits ausschließlich digitale Mautsysteme.

Preise um 2,9 Prozent angepasst

Gemäß den gesetzlichen Vorgaben werden die Vignettentarife jährlich an den harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) angepasst und für 2026 um 2,9 Prozent angehoben. Die neue Vignette wird wie immer rechtzeitig in den letzten Novembertagen bei rund 6.000 ASFINAG-Vignettenvertriebspartnern im In- und Ausland erhältlich sein und ist ab 1. Dezember 2025 gültig. Die neue und gleichzeitig letzte Klebe-Vignette 2026 trägt die Farbe Feuerrot.

Neue Tarife 2026 für Pkw

1-Tages-Vignette: EUR 9,60

10-Tages-Vignette: EUR 12, 80

2-Monats-Vignette: EUR 32,00

Jahresvignette: EUR 106,80

Neue Tarife 2026 für Motorräder

1-Tages-Vignette EUR 3,80

10-Tages-Vignette: EUR 5,10

2-Monats-Vignette: EUR 12,80