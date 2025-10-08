Diese Bank zahlt jetzt Geld zurück – Das müsst ihr tun!

Versteckte Bankprovisionen könnten ehemaligen Oberbank-Kunden bares Geld bringen. Der VKI startet eine Sammelaktion mit Rückerstattungschance bis Ende 2025.

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat eine Sammelaktion ins Leben gerufen, die früheren Oberbank-Kunden mit Kundendepots aus der Zeit vor 2018 finanzielle Rückerstattungen ermöglichen soll. Hintergrund sind nicht transparent offengelegte Bestandsprovisionen, die Bankinstitute für die Verwahrung von Fondsanteilen erhielten. Interessierte können sich bis zum 15. Dezember 2025 kostenlos an der Initiative beteiligen.

Nachdem der VKI bereits im Frühjahr mit zwei Bankhäusern Vereinbarungen zur Rückzahlung einbehaltener Provisionsgelder erzielen konnte, werden nun weitere Finanzinstitute aufgefordert, ähnliche Angebote zu unterbreiten. Die mangelnde Transparenz bei Bestandsprovisionen sei laut VKI ein branchenweites Problem. Die aktuelle Vereinbarung mit der Oberbank sieht vor, dass das Institut den betroffenen Kunden individuelle Erstattungsangebote unterbreitet – vorausgesetzt, diese melden sich fristgerecht an.

Wichtiger Schritt

„Die Einigung mit der Oberbank ist ein wichtiger Schritt für betroffene Konsumenten und soll diesen eine rasche, unbürokratische Möglichkeit bieten, ihre Ansprüche auch tatsächlich geltend zu machen. Wir hoffen, dass weitere Banken diesem Beispiel folgen werden„, so Stefan Schreiner, Experte für Verbraucherrecht im VKI.