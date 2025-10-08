Mann bedroht Frauen mit Axt wegen eines Parkplatzes

Ein falsch geparktes Auto, ein wütender Senior und eine erhobene Axt – am Bahnhof Hütteldorf eskalierte ein Streit, der später einen WEGA-Einsatz nötig machte.

Ein 82-jähriger Mann geriet am Dienstagabend am Bahnhof Hütteldorf in Rage und bedrohte zwei Frauen im Alter von 29 und 31 Jahren mit einer Axt. Auslöser für den Vorfall war laut Polizeiangaben die Unzufriedenheit des Seniors mit der Parkweise der beiden Frauen. Die Bedrohten blieben körperlich unversehrt.

Als die alarmierten Einsatzkräfte am Tatort eintrafen, hatte sich der Verdächtige bereits entfernt. Durch Ermittlungsarbeit konnte die Polizei den Aufenthaltsort des Mannes in seiner Wohnung in Wien-Hietzing ausfindig machen. Zur Unterstützung wurde die Spezialeinheit WEGA (Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung) angefordert.

⇢ Rettungseinsatz enthüllt Nazi-Material und Waffenarsenal bei 82-Jährigem



Festnahme mit WEGA

Bei der Konfrontation an seiner Wohnadresse reagierte der österreichische Staatsbürger erneut aggressiv. Als die Beamten ihn aufforderten, die Tür zu öffnen, erschien er mit erhobener Axt in bedrohlicher Haltung. Die Polizisten konnten den Senior überwältigen und festnehmen.

Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands wurde der 82-Jährige anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert.