Rettungseinsatz enthüllt Nazi-Material und Waffenarsenal bei 82-Jährigem

Was als Rettungseinsatz begann, endete mit einem Polizeieinsatz der WEGA. In der Wohnung eines 82-Jährigen fanden Einsatzkräfte ein beunruhigendes Arsenal.

Bei einem medizinischen Hilfseinsatz in Wien-Josefstadt stießen Einsatzkräfte auf ein beunruhigendes Waffenarsenal. Die ursprünglich zur Versorgung eines 82-jährigen Mannes gerufenen Polizei- und Rettungskräfte entdeckten in dessen Wohnung mehrere Schusswaffen sowie diverse Hieb- und Stichwaffen. Besonders brisant: Unter den sichergestellten Gegenständen befand sich auch ein verbotener Gehstock mit Metallspitze sowie Material mit nationalsozialistischem Bezug.

WEGA-Einsatz

Die Entdeckung führte umgehend zur Hinzuziehung der Wiener Spezialeinheit WEGA, die sämtliche Waffen beschlagnahmte. Der Pensionist muss sich nun wegen Verstößen gegen das Waffengesetz sowie das Verbotsgesetz verantworten. Zusätzlich wurde gegen ihn ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

⇢ Tochter stirbt nach Kopfschuss durch serbischen Vater



Nach dem Einsatz brachten die Rettungskräfte den 82-Jährigen in ein Krankenhaus.

⇢ Ehefrau vor Kindern getötet: Polizei kannte Täter seit Jahren – trotzdem starb Zlatica



Die polizeilichen Untersuchungen in diesem Fall dauern an.