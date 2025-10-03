SPAR-Neuheit: Mit diesem Trick kassierst du Geld zurück

Aus Küchenabfall wird Biokraftstoff: SPAR-Kunden können ab sofort ihr Altspeiseöl in speziellen Automaten entsorgen – und werden dafür sogar belohnt.

Ab sofort können Kunden in allen EUROSPAR-, INTERSPAR- und Maximarkt-Filialen österreichweit Altspeiseöl entsorgen. Die Handelskette hat dafür spezielle Sammelautomaten installiert. Das gebrauchte Öl muss lediglich in einem verschlossenen Behälter von zu Hause mitgebracht und in den Automaten entleert werden.

Anschließend wird das gesammelte Altspeiseöl zu Biodiesel weiterverarbeitet, wodurch laut SPAR „ein signifikanter Beitrag zur Emissionsminderung im Verkehr“ geleistet wird. Der Recyclingprozess ermöglicht die Umwandlung von einem Liter Abfall in einen Liter Biokraftstoff. In der Aussendung weist das Unternehmen zudem darauf hin, dass unsachgemäß über den Abfluss entsorgtes Altspeiseöl nicht nur die Umwelt belastet, sondern auch hohe Kosten im Kanalsystem verursacht.

Finanzieller Anreiz

Für Verbraucher bietet die Initiative auch einen finanziellen Anreiz: Pro Rückgabe erhalten Kunden einen 15-Cent-Bon, der an der Kassa eingelöst werden kann. „Wir möchten unseren Kund:innen praktikable Lösungen bieten, um Nachhaltigkeit in den Alltag zu integrieren. Die Altspeiseöl-Sammelautomaten sind ein Beispiel dafür, wie einfach Kreislaufwirtschaft funktionieren kann“, erklärt Hans Reisch, Vorstandsvorsitzender von SPAR Österreich.

Wertvoller Rohstoff

Ewald-Marco Munzer, Geschäftsführer der Munzer Bioindustrie GmbH, die für die Sammelsysteme verantwortlich zeichnet, ergänzt: „Unsere Sammelsysteme für Altspeiseöl zeigen, wie einfach aus Küchenabfall ein wertvoller Rohstoff gewonnen wird.“

Aufmerksamen Besuchern dürfte es bereits aufgefallen sein: In sämtlichen EUROSPAR-, INTERSPAR- und Maximarkt-Standorten wurden österreichweit Sammelbehälter für Altspeiseöl aufgestellt.