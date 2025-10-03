Wutausbruch: Tennisstar schleudert Schläger in Zuschauer-Ränge! (VIDEO)

Das Masters in Shanghai hat kaum begonnen und bereits für Aufsehen gesorgt. Der niederländische Tennisprofi Botic van de Zandschulp lieferte in der ersten Runde einen Ausraster, der ohne ernsthafte Konsequenzen blieb – obwohl er durchaus mit einer Disqualifikation hätte rechnen müssen.

Der Vorfall wurde von den Kameras eingefangen, doch bislang haben sich die Veranstalter nicht zu möglichen Sanktionen geäußert. Dabei sind die Regularien eindeutig: Wer die Sicherheit der Zuschauer gefährdet, riskiert den Turnierausschluss oder empfindliche Geldstrafen.

Gefährlicher Wutausbruch

In seiner Erstrundenpartie gegen den Portugiesen Nuno Borges verlor van de Zandschulp völlig die Fassung. Nach einem Aufschlagverlust im ersten Satz donnerte er zunächst den Ball aus der Arena und schleuderte anschließend seinen Schläger in Richtung Zuschauerränge. Das Sportgerät flog gefährlich nah an einigen Fans vorbei, deren Gesichter blankes Entsetzen widerspiegelten. Trotz der offensichtlichen Gefährdung blieb eine sofortige Bestrafung aus – zumindest vorerst.

Der emotionale Ausbruch wirkte sich sichtlich auf van de Zandschulps Leistung aus. Der Niederländer fand nicht mehr ins Match zurück und musste sich Borges letztlich glatt in zwei Sätzen geschlagen geben.

Der Portugiese zog damit souverän in die zweite Runde ein.