Stromdefekt legt U1 lahm – Panik am Praterstern verhindert

Ein defekter Stromabnehmer an einem U1-Zug verursachte am Donnerstagabend Rauchbildung im Bereich zwischen den Stationen Wien-Praterstern und Wien-Vorgartenstraße. Dies bestätigten die Wiener Linien am Freitag gegenüber der APA nach Abschluss ihrer internen Untersuchungen.

Der U-Bahn-Fahrer bemerkte den Stromdefekt gegen 17.40 Uhr während der Einfahrt in die Station Wien-Praterstern und veranlasste daraufhin die Evakuierung des Zuges.

Schnelle Reaktion

Bei dem Vorfall kam niemand zu Schaden. Die Wiener Feuerwehr beschrieb den Zwischenfall als „leichte Rauchentwicklung“.

Nach einer gründlichen Kontrolle der Stromschiene konnte der reguläre U1-Betrieb wieder aufgenommen werden.