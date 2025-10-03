Umstritten: YouTube verändert sich radikal!

Größere Profilbilder, versteckte Kanalnamen und eine radikal vereinfachte Bedienleiste – YouTubes neue mobile Oberfläche sorgt für hitzige Debatten unter Testern.

YouTube testet derzeit eine grundlegend überarbeitete Benutzeroberfläche für seine mobile App, die bei ersten Testern bereits für kontroverse Diskussionen sorgt. Die optischen und funktionalen Veränderungen fallen so deutlich aus, dass sie sowohl Zuspruch als auch deutliche Kritik ernten.

Im Zentrum der Neugestaltung steht die prominentere Platzierung von Profilbildern, die nun in vergrößerter Form direkt neben dem Videotitel erscheinen. Gleichzeitig treten die klassischen Kanalnamen in den Hintergrund – stattdessen rücken die @Benutzernamen stärker in den Fokus. Auch die Bedienleiste unter den Videos wurde radikal vereinfacht: Die Schaltflächen für „Like“, „Dislike“, „Teilen“, „Herunterladen“ und „Abonnieren“ bestehen jetzt nur noch aus Symbolen ohne erklärenden Text.

Auffällig ist zudem die Neupositionierung der Benachrichtigungsglocke, die nun an erster Stelle der Funktionsleiste prangt. Besonders bei den beliebten YouTube Shorts (Kurzvideo-Format) fallen die Änderungen ins Auge. Hier wurden die Bedienelemente merklich verkleinert – ein Umstand, der besonders auf Smartphones mit kleineren Displays für Unmut sorgt und von vielen Nutzern als praxisfern kritisiert wird.

Weltweite Umstellung

Obwohl die neue Oberfläche bislang nur einer begrenzten Testgruppe zugänglich ist, deuten alle Anzeichen darauf hin, dass YouTube eine weltweite Umstellung anstrebt. Die Plattform verfolgt offenbar das Ziel, durch die Designänderungen einen klareren, stärker auf die Inhalte fokussierten Ansatz zu etablieren.

Fraglich bleibt jedoch, ob die breite Nutzerbasis die Neuerungen akzeptieren wird oder ob YouTube letztlich zum vertrauten Design zurückkehren muss.

Gespaltene Reaktionen

In der Tech-Community und unter den ersten Testern zeigt sich bereits eine deutliche Polarisierung. Besonders umstritten ist der Wegfall des Kanalnamens unter den Videos zugunsten einer stärkeren Betonung von @Benutzernamen und Profilbildern. Viele Nutzer empfinden das neue Layout als überladen und bemängeln, dass wichtige Informationen weniger übersichtlich dargestellt werden.

Auch die veränderte Anordnung der Funktionsschaltflächen und die Verkleinerung der Bedienelemente bei Shorts-Videos spalten die Gemüter. Während einige Tester die modernisierte Oberfläche als aufgeräumter und zeitgemäßer loben, vermissen andere die gewohnte Funktionalität und Übersichtlichkeit des bisherigen Designs, wie das Tech-Portal „BenchMark“ berichtet.