Đoković vor der Umkleide eingesperrt! (VIDEO)

Novak Djokovic ist in Shanghai eingetroffen, wo er sichtlich gut gelaunt um seinen fünften Titel beim prestigeträchtigen Turnier kämpfen will. Der Rekordsieger des Shanghai Masters erlebte bei seiner Ankunft jedoch einen kleinen humorvollen Zwischenfall.

Vor der Umkleidekabine stehend, bemerkte der Serbe in Begleitung seines Managers Charlie Gomez-Erera, dass die Tür verschlossen war. Als die Kommunikation mit den chinesischen Organisatoren ins Stocken geriet, griff der Tennis-Superstar zur praktischen Demonstration: Er drückte mehrfach die Türklinke und lehnte sich gegen die Tür, um zu verdeutlichen, dass sie blockiert war.

Humorvolle Reaktion

Der Moment der Erkenntnis ließ nicht lange auf sich warten – mit einem deutlich hörbaren „Aaaa“ signalisierte einer der Organisatoren, dass er das Problem verstanden hatte. Djokovic quittierte die Situation mit seinem charakteristischen Lächeln und nahm es mit Humor.

„Nichts, wir werden nur etwas mehr Zeit miteinander verbringen“, entgegnete der Grand-Slam-Rekordchampion gelassen.

Für den 37-jährigen Serben ist es das erste Turnier seit seinem Halbfinal-Aus bei den US Open am 5. September gegen Carlos Alcaraz.

Mit vier Titeln (2012, 2013, 2015, 2018) und 39 Matchsiegen hält Djokovic bereits die Rekorde beim ATP Masters 1000-Event in Shanghai. Sollte er erneut triumphieren, wäre es sein erster Masters-Titel seit November 2023 und insgesamt sein 41. Erfolg auf dieser prestigeträchtigen Turnierebene.