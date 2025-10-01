Eltern aufgepasst: Diese Kindersitze werden zur tödlichen Gefahr

Dramatische Crashtests beim ÖAMTC: Zwei Kindersitzmodelle lösten sich komplett und flogen samt Dummys durchs Fahrzeug – trotz gültiger EU-Zulassung.

Der ÖAMTC schlägt Alarm: Bei zwei Kindersitzmodellen wurden gravierende Sicherheitsdefizite festgestellt. Die Modelle Chipolino Olympus i-Size und Reecle 360, beide für Kinder zwischen 40 und 150 cm Körpergröße konzipiert, versagten in den aktuellen Crashtests des Mobilitätsclubs auf dramatische Weise. ÖAMTC-Technikexperte Steffan Kerbl beschreibt das erschreckende Szenario: Die Sitzschalen lösten sich während der Tests vollständig und wurden samt Dummys durch das Fahrzeug geschleudert – ein Umstand, der bei realen Unfällen zu schwerwiegenden Verletzungen führen könnte.

Auch der deutsche ADAC kam zu identischen Testergebnissen und rät gemeinsam mit dem ÖAMTC ausdrücklich vom Kauf dieser Modelle ab. Beide Sitze werden überwiegend im Onlinehandel angeboten, wodurch Eltern beim Kauf besonders vorsichtig sein sollten.

Gesetzliche Grauzone

Interessanterweise erfüllen beide Kindersitzmodelle die gesetzlichen Mindestanforderungen nach UN Reg. 129 und dürfen daher legal im europäischen Markt vertrieben werden. Die ÖAMTC-Tests orientieren sich jedoch an den strengeren Euro NCAP-Fahrzeugcrashtests, die deutlich höhere Belastungen simulieren. Diese Euro NCAP-Standards bilden realistischere Unfallbelastungen ab, während die UN Reg. 129 lediglich Mindestanforderungen definiert – genau durch diese unterschiedlichen Testverfahren werden zusätzliche Sicherheitsdefizite aufgedeckt.

Ein pauschaler Anspruch auf Rückgabe oder Umtausch besteht daher nicht automatisch. Dennoch könnten Eltern, die einen der betroffenen Sitze innerhalb der letzten zwei Jahre erworben haben, möglicherweise Sachmängelansprüche gegen den Verkäufer geltend machen – eine individuelle rechtliche Prüfung ist hierfür allerdings unerlässlich.

Hersteller-Reaktionen

Die Hersteller wurden mit den alarmierenden Testergebnissen konfrontiert. Während Chipolino bereits reagierte und mitteilte, dass der Olympus i-Size nicht mehr im Sortiment sei und ausverkauft wäre, steht eine Stellungnahme von Reecle noch aus.

Der vollständige Kindersitztest des ÖAMTC wird am 21. Oktober 2025 veröffentlicht werden.