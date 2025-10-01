Banken, Steuern & Co.: Das ändert sich im Oktober!

Von digitaler Sicherheit bis kulturellen Highlights – der Oktober bringt tiefgreifende Veränderungen für Alltag und Freizeit. Eine zusätzliche Stunde ist nur der Anfang.

In den kommenden Wochen erwarten Verbraucher zahlreiche Neuerungen. FinanzOnline-Nutzer müssen sich auf zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen einstellen, während Bankkunden von schnelleren Überweisungen profitieren werden. Auch „Ikea Family Club“-Mitglieder erwartet eine Systemumstellung. Zudem bringt der Oktober neben der gewonnenen Stunde durch die Zeitumstellung diverse kulturelle Highlights für Musik-, Gaming- und Comic-Enthusiasten.

Ab 1. Oktober tritt bei FinanzOnline eine wesentliche Änderung in Kraft: Für den Steuerausgleich wird künftig eine Zwei-Faktor-Authentifizierung erforderlich. Nutzer müssen neben Benutzername und Passwort einen zweiten Verifizierungsschritt durchführen – etwa über ein zusätzliches Gerät oder eine App. Der Zugang ist dann ausschließlich über die ID Austria oder eine Authenticator-App möglich, um maximale Sicherheit für alle digitalen Finanzdienstleistungen zu gewährleisten.

Zwischen 1. und 4. Oktober verwandelt sich der Wiener Gürtel in eine Festivalzone. Das „Waves Vienna“ feiert sein 15-jähriges Bestehen mit einem umfangreichen Pop-Programm. Den Auftakt bildet eine Gala im Volkstheater Wien unter der Leitung von Newcomerin OSKA, die gemeinsam mit bekannten Künstlern wie Christina Stürmer, Josh., Yasmo, Oskar Haag und Hans Platzgumer auftritt.

Am 4. Oktober geben die Counting Crows, bekannt durch ihren Hit „Mr. Jones“, nach mehr als zwei Jahrzehnten wieder ein Konzert in Wien.

Ab 6. Oktober verkehren die kürzlich von der Deutschen Bahn erworbenen IC-Doppelstockzüge auf der Weststrecke zwischen Wien und Salzburg sowie weiter nach Innsbruck bzw. Vorarlberg. Dadurch steigt die Kapazität auf dieser Strecke um 20 Prozent. Zusätzlich werden zwei neue Direktverbindungen zum und vom Flughafen Wien eingerichtet.

Am 7. und 8. Oktober finden die Amazon-Prime-Deal-Days statt. Prime-Mitglieder können während dieser zweitägigen Aktion von exklusiven Angeboten und Rabatten profitieren. Der Onlinehändler verspricht laut eigener Mitteilung „Hunderttausende Angebote“ aus verschiedenen Kategorien wie Haushalt, Bekleidung, Spielzeug und Kosmetik. Einige Vergünstigungen sind bereits vor dem offiziellen Beginn verfügbar.

Digitale Neuerungen

Eine bedeutende Neuerung im Bankwesen tritt am 9. Oktober in Kraft: Kunden können dann im gesamten Euroraum Geld in Echtzeit überweisen – bei allen Bankinstituten, rund um die Uhr und an jedem Tag des Jahres. Der überwiesene Betrag erscheint innerhalb von zehn Sekunden auf dem Empfängerkonto, wobei der Absender sofort über den Erfolg der Transaktion informiert wird. Die EU hat festgelegt, dass Banken spätestens ab dem 9. Jänner 2026 solche Sofortüberweisungen annehmen müssen.

Wichtig für Verbraucher: Diese Echtzeit-Überweisungen dürfen nicht teurer sein als herkömmliche SEPA-Überweisungen – ein erheblicher Fortschritt, da bisher oft hohe Zusatzgebühren anfielen. Für mehr Sicherheit sorgt eine weitere Regelung: Ab 9. Oktober müssen Banken bei Überweisungen den Namen des Empfängers mit der IBAN abgleichen. Der Zahlende erhält binnen Sekunden eine Rückmeldung über die Übereinstimmung der Daten und kann dann selbständig über die Freigabe der Zahlung entscheiden. Dies soll fehlerhafte oder betrügerische Transaktionen verhindern.

Vom 10. bis 12. Oktober wird das Wiener Rathaus zum 16. Mal zum Zentrum der Gaming-Szene. Für die Game City haben bereits namhafte Aussteller wie Nintendo, Medion und A1 eSports ihre Teilnahme bestätigt. Ein besonderes Highlight bildet das nationale Finale von Red Bull Tetris am Sonntag, bei dem die besten Spieler um die Qualifikation für das World Final in Dubai kämpfen – dort wird Tetris erstmals als Drohnen-Live-Game im Dubai Frame ausgetragen.

Am 12. Oktober führt die EU ihr neues elektronisches Ein- und Ausreisesystem ein, das den traditionellen Passstempel ersetzt. Künftig werden die Grenzübertritte von Nicht-EU-Bürgern digital erfasst, wofür biometrische Daten wie Fingerabdrücke und Gesichtsbilder hinterlegt werden müssen. Für die Implementierung ist eine sechsmonatige Übergangsphase vorgesehen.

Entgegen früherer Ankündigungen verlängert Microsoft den Support für Windows 10 in Europa. Statt wie ursprünglich kommuniziert am 14. Oktober 2025 endet der kostenlose Sicherheits-Support nun erst am 13. Oktober 2026. Für die Installation dieser zusätzlichen Schutz-Updates ist allerdings ein kostenloses Microsoft-Nutzerkonto erforderlich.

Kultur und Sport

Die SPÖ plant mit „SPÖ1“ einen eigenen TV-Kanal, der bereits Mitte Oktober an den Start gehen soll. Die Videoinhalte werden auf allen digitalen Kanälen der Partei verbreitet. Laut Parteivorsitzendem Andreas Babler will man mit diesem Angebot „näher an den Menschen“ sein.

Star-DJ Fatboy Slim tritt am 17. Oktober im O-Club auf.

Bei den Erste Bank Open in Wien führt der Südtiroler Jannik Sinner, die Nummer zwei der Tenniswelt, das Teilnehmerfeld an. Er ist einer von sechs Top-10-Spielern, die zwischen 18. und 26. Oktober in der Stadthalle und erstmals auch in der St. Marx Halle antreten werden. Zu den weiteren Stars beim 500er-Turnier in Wien zählen Alexander Zverev, Karen Khachanov, Alex de Minaur, Jack Draper und Lorenzo Musetti.

Ö3-Legende Udo Huber, bekannt als „Mister Hitparade“, beginnt am 15. Oktober seine Kabarett-Karriere an der Seite von Markus Hauptmann. Ein weiteres Highlight aus den 1980er Jahren: Tanita Tikaram, bekannt durch ihren Nummer-1-Hit „Twist In My Sobriety“, gibt am 29. Oktober ein seltenes Konzert im Wiener Porgy & Bess.

Trotz der von der EU angestrebten Abschaffung wird auch in diesem Herbst wieder an der Uhr gedreht. In der Nacht vom 25. auf den 26. Oktober wird die Uhr um eine Stunde von drei auf zwei Uhr zurückgestellt.

Am 23. Oktober erscheint mit „Asterix in Lusitanien“ das 41. Abenteuer der unbeugsamen Gallier. In dieser neuen Geschichte reisen Asterix und Obelix ins heutige Portugal, wo ein alter Bekannter sie um Hilfe gegen die Römer bittet. Es ist die zweite Zusammenarbeit von Zeichner Didier Conrad und Autor Fabcaro.

Der schwedische Möbelkonzern Ikea überarbeitet sein Treueprogramm. Ab 29. Oktober können Inhaber einer „Ikea Family Card“ Punkte sammeln – beim Online-Einkauf, direkt im Einrichtungshaus oder über die App. Die gesammelten Punkte lassen sich für Rabatte, kostenlose Mahlzeiten oder andere Vorteile einlösen.

Bestehende Mitglieder müssen ihre Karte nicht austauschen und behalten alle bisherigen Vorteile.