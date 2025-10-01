Fette Strafen: Regierung will Regeln für Schulabbrecher verschärfen

Schulabbrecher müssen künftig zum Gespräch: Die Regierung führt verpflichtende Beratungen ein und droht Eltern mit Strafen, wenn sie nicht teilnehmen.

Ab dem kommenden Schuljahr werden Jugendliche, die ihre Schullaufbahn vorzeitig beenden wollen, nicht mehr einfach abbrechen können. Ein neuer Ministerratsvortrag des Bildungsministers Christoph Wiederkehr (NEOS) sieht vor, dass Schülerinnen und Schüler ab der neunten Schulstufe zuvor ein verpflichtendes „Perspektivengespräch“ mit mindestens einer vertrauten Lehrkraft führen müssen. Der Beschluss soll am Mittwoch fallen. Bei minderjährigen Schülern ist die Teilnahme der Erziehungsberechtigten obligatorisch – eine Verweigerung kann mit Verwaltungsstrafen geahndet werden. Neben Lehrpersonen können auch interne oder externe Beratungskräfte wie Psychologen oder Sozialarbeiter an den Gesprächen teilnehmen.

Die Initiative verfolgt einen doppelten Zweck: Einerseits sollen durch die Analyse der Abbruchgründe maßgeschneiderte Unterstützungsangebote entwickelt und konkrete Handlungsschritte besprochen werden. Andererseits erhalten Bildungseinrichtungen dadurch wertvolle Einblicke in förderliche und hinderliche Faktoren des Schulalltags. Der Ministerrat wird zudem die bereits angekündigte obligatorische Begleitung suspendierter Schüler beschließen.

Laut aktuellen Daten der Statistik Austria liegt die Schulabbrecherquote in Österreich bei etwa sieben Prozent der 18- bis 24-Jährigen. Das Bildungsministerium identifiziert als Hauptursachen für einen frühzeitigen Ausstieg meist komplexe Faktoren, die von individuellen Lernproblemen über psychosoziale Belastungen bis zu institutionellen Schwierigkeiten reichen. Die neuen Perspektivengespräche ergänzen bereits bestehende präventive Maßnahmen wie Jugendcoaching und schulische Beratungssysteme.

Stärkere Schulen

Vor dem Ministerrat betonte Wiederkehr die Dringlichkeit der Maßnahmen: „Wir werden Schulen weiter stärken und sicher machen. Die Zwischenfälle an Schulen haben zugenommen, die Suspendierungen steigen.“ Künftig werde es pädagogische und sozialpädagogische Unterstützung für suspendierte Schüler geben. Er unterstrich auch die Notwendigkeit elterlicher Mitwirkung und verwies auf einen Eskalationsmechanismus bei mangelnder Kooperation.

Integrationsministerin Claudia Plakolm (ÖVP) hob die besonders problematische Situation junger Menschen ohne Beschäftigung und Zukunftsperspektiven hervor. In Österreich betreffe dies etwa neun Prozent der 15- bis 24-Jährigen, bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund sogar 13 Prozent. „Wir wollen mit den Maßnahmen ein Signal senden: ‚Du bist nicht allein'“, erklärte Plakolm.

Radikalisierungsgefahr

SPÖ-Staatssekretär Jörg Leichtfried thematisierte im Innenministerium die zunehmende Radikalisierung von Kindern. „Die geopolitische Situation ist so, dass Österreich in vielfältiger Weise angegriffen wird, und somit auch unsere Kinder.“ Er forderte, Lehrkräfte müssten befähigt werden, extremistische Tendenzen frühzeitig zu erkennen.

Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) werde „alles tun, was in ihrer Kompetenz liegt tun, um mitzuhelfen und Radikalisierung einzudämmen“, so Leichtfried.