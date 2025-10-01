Bombenalarm: Explosionen legen Oktoberfest lahm

Schüsse, Explosionen und ein brennendes Wohnhaus erschüttern München-Nord. Der dramatische Vorfall hat weitreichende Folgen – sogar für das Oktoberfest.

Ein Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr sorgte am Mittwochmorgen für Aufregung in München-Nord. In der Lerchenauer Straße waren gegen 4:40 Uhr Schüsse und Explosionen zu vernehmen, während gleichzeitig ein Wohngebäude in Flammen stand. Kurze Zeit später entdeckten Einsatzkräfte in der Nähe des Lerchenauer Sees die Leiche eines Mannes mit Schussverletzungen.

Nach Erkenntnissen der Ermittlungsbehörden hatte der Verstorbene offenbar im Haus seiner Eltern Sprengfallen installiert und anschließend einen Brand gelegt. Die Polizei äußerte Bedenken, dass sich im Rucksack des Toten möglicherweise eine weitere Sprengvorrichtung befinden könnte. Spezialisten für Bombenentschärfung sind bereits mit der Untersuchung des Gepäckstücks befasst.

Vermisste Person

Eine weitere Person wird in Zusammenhang mit dem Vorfall vermisst, stellt jedoch nach Polizeiangaben keine Gefahr für die Öffentlichkeit dar. Die Ermittlungen laufen derzeit in sämtliche Richtungen. Die Beamten prüfen auch mögliche Verbindungen zu anderen Orten in München, darunter die Theresienwiese.

Wiesn-Verzögerung

Als Konsequenz verzögert sich die Öffnung des Oktoberfestgeländes am Mittwoch erheblich – statt wie geplant um 10 Uhr können Besucher frühestens ab 17 Uhr auf die Wiesn. Die Veranstalter bestätigten diese Maßnahme als Vorsichtsmaßnahme aufgrund des laufenden Polizeieinsatzes.