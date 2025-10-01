Konzert des Jahres: Zdravko Čolić in Wien

Die Legende der jugoslawischen und gesamten Balkan-Musikszene, Zdravko Čolić, kehrt nach mehreren Jahren wieder nach Wien zurück. In der Wiener Stadthalle haben die Fans des beliebten Čola am 6. Dezember 2025 die Gelegenheit, einen unvergesslichen Abend zu erleben.

„Krasiva“, „Hotel Balkan“, „Pusti pusti modu“, „Ti si mi u krvi“ und viele weitere zeitlose Hits von Čolić versprechen einen Abend, an den sich Generationen erinnern werden.



Čola, bekannt als ewiger Charmeur, Liebling der Frauen aller Generationen und Musiker, dessen Lieder stets den Weg in die Herzen des Publikums gefunden haben, hat sich längst den Status einer Ikone der regionalen Pop-Szene erarbeitet. Mit seiner unvergleichlichen Emotionalität nimmt er die Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf eine Reise voller Nostalgie, Energie und gemeinsamer Gesangsmomente.



In der beliebten Wiener Stadthalle werden die Klänge von Liedern widerhallen, die die Jugend einer Generation geprägt haben und zugleich ihren Platz in den Herzen neuer Fans gefunden haben. Von gefühlvollen Balladen bis hin zu Songs, die ganze Tanzflächen füllen – Čolićs Konzerte verwandeln sich immer in ein gemeinsames Fest der Musik und der Emotionen.



Liebhaber guter Musik und besonderer Atmosphäre werden in Wien live erleben können, warum Zdravko Čolić mit Recht zu den größten Musiklegenden der Region zählt. Sichern Sie sich rechtzeitig Ihre Karten!