Vom Terror-Netzwerk ins Gefängnis: Wie ein Bankraub den „Menschenfänger aus Favoriten“ entlarvte

Er galt als unerreichbarer Drahtzieher im Terrorismus-Milieu, doch nun sitzt der „Menschenfänger aus Favoriten“ in der Falle – wegen eines Banküberfalls.

Abubakar D. gilt bei österreichischen Ermittlungsbehörden als bekannte Größe. Die Staatsanwaltschaft bezeichnet ihn als „Mastermind“, während er durch umfassende Recherchen des STANDARD und von Puls 24 als „Menschenfänger aus Wien-Favoriten“ in die Öffentlichkeit trat. Der 25-jährige Tschetschene taucht in Ermittlungsakten zu Terrorismus und gewaltsamen Auseinandersetzungen in Wien regelmäßig als zentrale Nebenfigur auf. Bislang gelang es den Behörden jedoch selten, belastbare Beweise gegen ihn zu sichern.

Immer wieder wird sein Name genannt, wenn Jugendliche in terroristische Aktivitäten verwickelt sind, an Straßenkämpfen teilnehmen oder straffällig werden. Dennoch blieben konkrete Nachweise gegen ihn die Ausnahme.

Verhängnisvoller Banküberfall

Diese Situation hat sich nun geändert. Im Zentrum des Prozesses stand ein bewaffneter Überfall auf eine Sparkasse in Linz am 30. September 2024. Zwei junge Männer reisten aus Wien an, maskierten sich mit Sturmhauben und bedrohten einen Bankmitarbeiter mit einer Schreckschusspistole. Die Täter flüchteten mit 78.000 Euro Bargeld, das sie in einen Rucksack packten.

Laut Anklage wartete Abubakar D. zur Tatzeit in einem nahegelegenen Park, wo ihm der Rucksack mit der Beute übergeben wurde. Diese Darstellung bestätigte der Angeklagte auch teilweise im Prozess – bestritt jedoch, vom Überfall gewusst zu haben. Den Rucksack habe er „einfach so“ von seinen Freunden erhalten, erklärte D., der sich nicht schuldig bekannte.

Indizien sprechen gegen den Angeklagten

Die Ermittlungen zeichnen jedoch ein anderes Bild. Bei einer Hausdurchsuchung in der Wohnung seiner Ex-Freundin wurden 47.000 Euro sichergestellt – teils noch mit der Banderole der überfallenen Bank. Eine weitere hohe Geldsumme wurde auffällig auf das Konto seiner damaligen Lebensgefährtin eingezahlt und später stückweise abgehoben.

D. rechtfertigte die Bargeldmenge mit angeblichen Einnahmen aus Schwarzarbeit und erklärte, auch den Kauf eines gebrauchten Mercedes sowie Pläne zum Erwerb eines Grundstücks in Ungarn daraus finanziert zu haben. „Ich brauche kein Geld aus einem Überfall“, sagte der Angeklagte. Zudem wies er darauf hin, dass ein „Mastermind“ wohl kaum vergessen hätte, die Banderolen von gestohlenem Geld zu entfernen.

Zeugen widersprüchlich, Aussagekraft begrenzt

Im Prozess sagten mehrere Zeugen aus – darunter die beiden bereits verurteilten Bankräuber, die versuchten, D. zu entlasten. Ihre Aussagen waren jedoch laut Richter wenig glaubwürdig und widersprüchlich. Auch ein Freund des Angeklagten sowie eine junge Frau, der D. laut ihren Aussagen einen Heiratsantrag gemacht hatte, konnten keine Entlastung bringen. Letztere schilderte lediglich, dass D. ihr einmal Bargeldbündel mit mehreren Hundert-Euro-Scheinen gezeigt habe.

Richter: „Wie ein schlechter Kriminalroman“

Das Gericht zeigte sich am Ende nicht überzeugt von der Darstellung des Angeklagten. „Ihre Variante der Geschichte erschien uns wie ein schlechter Kriminalroman“, kommentierte der Richter in seiner Urteilsbegründung. Trotz fehlender eindeutiger Beweise für eine konkrete Tatplanung wertete das Gericht die Beweislage als ausreichend für eine Verurteilung.

Weitere Ermittlungen anhängig

Das Verfahren gegen Abubakar D. dürfte nicht das letzte gewesen sein. Die Behörden vermuten, dass er auch in die Wiener Bandenauseinandersetzungen zwischen Tschetschenen und Syrern im Sommer 2024 involviert war. So soll er bei einer Messerstecherei am Bahnhof Meidling eine führende Rolle gespielt haben. Als Indiz gilt ein Instagram-Post, in dem er zu einer „Konferenz“ aufrief, bei der besprochen werden sollte, wie syrische Gruppen ausgeschaltet werden könnten. An jenem Tag eskalierte die Gewalt in Meidling.

Das Gericht verhängte eine nicht rechtskräftige Freiheitsstrafe von zehn Jahren gegen Abubakar D. – wegen bewaffneten schweren Raubes und Geldwäscherei. Die Strafobergrenze lag bei 20 Jahren. D.s Verteidiger kündigte an, gegen das Strafmaß Berufung einzulegen. Weitere Ermittlungen zu bandenmäßigen und terroristischen Verbindungen laufen zwar, haben jedoch bislang nicht zu einer zusätzlichen Anklage geführt.