18-Jähriger von Gruppe von 12 Männern brutal niedergestochen

Brutaler Überfall am Floridsdorfer Bad: Ein 18-Jähriger wurde von einer zwölfköpfigen Gruppe mit Messerstichen schwer verletzt. Die Täter sind flüchtig.

In der Nähe des Floridsdorfer Bads in Wien-Floridsdorf kam es am Mittwochabend zu einer erschreckenden Gewalttat. Ein 18-jähriger Iraner wurde gegen 20 Uhr von einer etwa zwölfköpfigen Männergruppe attackiert. Die Täter sprachen den jungen Mann zunächst an, als dieser mit seinen Freunden unterwegs war.

Unvermittelt eskalierte die Situation, als die Angreifer mit einem Messer auf den 18-Jährigen einstachen. Die Verletzungen am Rücken, Oberkörper und Oberschenkel des Opfers sind schwerwiegend. Nach der Tat ergriffen die Angreifer die Flucht.

Polizeiliche Fahndung

Trotz sofort eingeleiteter Alarmfahndung der Polizei konnten die Täter nicht gefasst werden. Von den Verdächtigen fehlt derzeit jede Spur. Der schwerverletzte junge Mann wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen.

Warum es zu dem Angriff kam und welche Motive dahinterstecken könnten, ist momentan noch Gegenstand der laufenden Untersuchungen.

