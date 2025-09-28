„Hätte tödlich enden können“: 15-Jährige sticht Bekannte nieder

Wegen 100 Euro griff sie zum Messer: Eine 15-Jährige stach auf ihre Bekannte ein. Nun drohen der Jugendlichen bis zu zehn Jahre Haft wegen versuchten Mordes.

Eine 15-Jährige attackierte eine 20-jährige Bekannte mit einem Messer und fügte ihr mehrere Verletzungen zu. Die junge Frau erlitt zwei Stiche in der linken Schulter sowie einen in der Achsel. Ein medizinisches Gutachten bestätigte, dass die Messerstiche zwar nicht lebensgefährlich waren, jedoch als potenziell lebensbedrohlich eingestuft wurden, da sie bei etwas tieferem Eindringen tödlich hätten verlaufen können.

Streit um Geld

Auslöser der Auseinandersetzung war laut Staatsanwaltschaft Linz ein Konflikt um die Rückzahlung von 100 Euro. Aufgrund der Umstände wurde gegen die Jugendliche Anklage wegen versuchten Mordes erhoben. Die Beschuldigte hat die Tat im Wesentlichen gestanden und befindet sich seit dem Vorfall in Untersuchungshaft.

Prozess am 15. Oktober

Der Prozess wegen versuchten Mordes ist für den 15. Oktober am Landesgericht Linz angesetzt. Der Teenagerin droht nach dem Jugendstrafrecht eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren. Obwohl sie offiziell nicht vorbestraft ist, sind die Behörden bereits mit ihr vertraut.

Bekannt bei der Polizei

Die 15-Jährige ist bei der Polizei bereits mehrfach wegen Drogen-, Diebstahl- und Gewalttaten angezeigt worden. Bei einigen Vorfällen war sie noch nicht strafmündig, weshalb keine Verurteilungen erfolgten.