Messer-Attacke in Bibliothek: Frau sticht zwei Jugendliche nieder

In der Düsseldorfer Zentralbibliothek ereignete sich am Samstag gegen Mittag eine Gewalttat. Eine Frau griff zwei 17-jährige Personen mit einem Messer an und verletzte beide. Der Notruf bei der Polizei ging um 11.13 Uhr ein und meldete einen Vorfall in dem Gebäude am Konrad-Adenauer-Platz, unweit des Hauptbahnhofs.

Der Angriff spielte sich in der dritten Etage der Bibliothek ab, wo es zunächst zu einer Auseinandersetzung zwischen der Frau und den beiden Jugendlichen kam. In deren Verlauf zog die Angreiferin ein Messer. Einer der 17-Jährigen erlitt schwere Verletzungen und schwebte zeitweise in Lebensgefahr. Er musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Sein Begleiter kam mit leichteren Verletzungen davon und konnte nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden.

⇢ Horror-Attacke im Klassenzimmer: 14-Jähriger sticht auf Lehrerin ein



📍 Ort des Geschehens

Täterin festgenommen

Die Einsatzkräfte konnten die Täterin noch am Tatort festnehmen. Ein Polizeisprecher erklärte: „Sie gehört laut derzeitigen Erkenntnissen nicht der Drogen- und Obdachlosenszene an. Sie wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.“ Die Beamten führten am Tatort eine gründliche Spurensicherung durch.

⇢ 23-Jähriger in Wiener Verbotszone mit Messer attackiert



Warum es zu dem Angriff kam, ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

⇢ Blutige Spuren im Stiegenhaus: WEGA-Einsatz nach Messerattacke

