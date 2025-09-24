Horror-Attacke im Klassenzimmer: 14-Jähriger sticht auf Lehrerin ein

Schock im Elsass: Ein 14-Jähriger attackierte seine Lehrerin mit einem Messer. Nach der Tat flüchtete er, konnte aber gefasst werden.

Im Elsass wurde eine 66-jährige Lehrerin Opfer eines Messerangriffs durch einen Schüler. Die Pädagogin erlitt Gesichtsverletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden, wie ein Sprecher der Gendarmerie (französische Polizei) mitteilte. Die Verletzungen sind jedoch nicht lebensbedrohlich, bestätigten die Behörden. Nach einer Fahndung nahmen die Behörden einen 14-jährigen Tatverdächtigen fest, der sich selbst Verletzungen zugefügt hatte.

Täter verletzte sich selbst mit Tatwaffe

Der Vorfall ereignete sich am Morgen in einer Schule in Benfeld nahe der deutschen Grenze. Als Sicherheitsmaßnahme wurde das Schulgebäude umgehend geräumt. Bei seiner Festnahme hatte sich der 14-Jährige mit demselben Messer selbst Verletzungen zugefügt und musste ebenfalls medizinisch versorgt werden.

Die genauen Umstände und Hintergründe des Angriffs sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen der französischen Gendarmerie.

