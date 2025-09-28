Großeinsatz auf A2: Unfall löst Crash mit mehreren Verletzten aus (FOTOS)

Doppeltes Unglück auf der Südautobahn: Nach einem schweren Crash mit eingeklemmter Person kam es im Rückstau zu einer weiteren Kollision mit mehreren Verletzten.

Die Feuerwehren Steinberg und Ligist wurden am Samstag, dem 27. September 2025, um 14.35 Uhr zu einem folgenschweren Unfall auf der A2 Südautobahn zwischen Unterwald und Steinberg gerufen. Eine Person war in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte die Feuerwehr Steinberg bereits mit den ersten Sicherungsmaßnahmen begonnen. Das Team sicherte umgehend den Unfallort ab, sorgte für den notwendigen Brandschutz und leitete die Erstversorgung eines Verletzten ein.

Auf der Südautobahn ereignete sich am Samstagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine Person im Fahrzeugwrack eingeklemmt wurde. In der Folge kam es im entstandenen Stau zu einem weiteren Unfall, der mehrere Verletzte forderte, darunter eine weitere eingeklemmte Person.

⇢ Alko-Lenker auf Gegenfahrbahn: 25-Jährige stirbt nach Horror-Kollision



Folgeschwerer Rückstau

Im Rückstau des ersten Unfalls kollidierten kurz darauf drei Pkw miteinander. Bei diesem zweiten schweren Zusammenstoß wurden mehrere Insassen verletzt. Wie die Feuerwehr Ligist mitteilte, wurde eine Person durch die Wucht des Aufpralls in ihrem Fahrzeug eingeschlossen. Insgesamt wurden bei beiden Unfällen fünf Personen verletzt, eine davon schwer.

Rettungsaktion

Die Rettungskräfte bargen die eingeklemmten Verletzten über den Kofferraum mittels Shortboard (Rettungsbrett) und Spineboard (Wirbelsäulenbrett). Die A2 musste für etwa 1,5 Stunden im Unfallbereich komplett gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.

„Diese Einsätze verdeutlichen erneut, wie essenziell das nahtlose Zusammenwirken aller beteiligten Organisationen ist. Feuerwehr, Rotes Kreuz und Notärztin arbeiteten Hand in Hand und ergänzten sich optimal“, erklärte die Feuerwehr Ligist.

⇢ Geisterfahrer mit Kindern an Bord – Tunnel auf Rotlicht geschaltet

