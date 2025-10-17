Horror-Crash auf A5: Reisebus rammt Lkw – ein Toter, 20 Verletzte

Bei einem folgenschweren Zusammenstoß zwischen einem polnischen Reisebus, einem Pkw und einem Lkw auf der Nord/Weinviertel Autobahn (A5) kam am Freitagmorgen ein Mensch ums Leben. Der Unfall ereignete sich auf der Umfahrung Drasenhofen, wobei der Busfahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde und von Feuerwehrkräften befreit werden musste. Für den Lenker des Kleintransporters kam jede Hilfe zu spät.

Die Rettungskette wurde umgehend in Gang gesetzt, mit zwei angeforderten Notarzthubschraubern. Neben dem Todesopfer wurden mehrere Personen schwer verletzt, die nach Brünn bzw. ins UKH Wien-Meidling geflogen wurden, während elf weitere Insassen leichte Verletzungen erlitten. Ein umfangreiches Aufgebot an Einsatzkräften arbeitet derzeit an der Unfallstelle.

Verkehrschaos folgt

Der Verkehr auf der Nordautobahn ist in beide Fahrtrichtungen vollständig unterbrochen. Auch die ausgewiesene Umleitung über die Bundesstraße B7 durch Drasenhofen ist mittlerweile überlastet, besonders in Richtung tschechische Grenze stauen sich die Fahrzeuge.

Mit einer Aufhebung der Autobahnsperrung ist voraussichtlich nicht vor dem späteren Vormittag zu rechnen.

