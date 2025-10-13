Schlepper kracht in Hausmauer – Elf Verletzte bei Nacht-Drama in Andau

In der Nacht auf Montag ereignete sich in Andau im Bezirk Neusiedl am See ein folgenschwerer Unfall. Ein Schlepperfahrzeug prallte gegen eine Hausmauer, wobei insgesamt elf Personen Verletzungen erlitten. Ein Schwerverletzter musste mit dem Notarzthubschrauber „Christophorus 2“ nach Wiener Neustadt transportiert werden. Zehn weitere Personen kamen mit leichteren Blessuren davon und wurden in Spitäler nach Wien und Eisenstadt eingeliefert.

⇢ Tödliches Drama in Telfs: 22-Jähriger stirbt eingeklemmt im Autowrack



Der Vorfall trug sich nach ersten Erkenntnissen gegen Mitternacht im Ortsgebiet von Andau zu. Die genauen Umstände, die zu dem Aufprall des Fahrzeugs gegen die Hausmauer führten, sind noch ungeklärt. Die Exekutive hat Untersuchungen eingeleitet, um den exakten Ablauf des Unfallgeschehens zu rekonstruieren. Konkrete Einzelheiten liegen momentan noch nicht vor.

Umfangreicher Rettungseinsatz

An der Unfallstelle waren die Feuerwehren Andau und Tadten mit fünf Einsatzfahrzeugen vor Ort, um Sicherungsmaßnahmen durchzuführen und die Erstversorgung der Verletzten zu unterstützen. Die Landessicherheitszentrale Burgenland organisierte einen umfangreichen Rettungseinsatz, um die raschtmögliche Beförderung aller Verletzten in die umliegenden Krankenhäuser sicherzustellen.