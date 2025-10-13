Schießübung im Garten: 8-Jährige von Projektil getroffen

Schießübungen im eigenen Garten endeten für ein achtjähriges Mädchen im Krankenhaus. Der Lebensgefährte ihrer Mutter traf das Kind mit einem Luftdruckgewehr.

Ein achtjähriges Mädchen wurde am Sonntagnachmittag in Kaindorf durch einen Schuss aus einem Luftdruckgewehr verletzt. Der Vorfall ereignete sich gegen 17.15 Uhr, als der 31-jährige Lebensgefährte der Mutter hinter dem gemeinsamen Wohnhaus Schießübungen auf Zielscheiben durchführte.

Das Kind lief in diesem Moment unbemerkt in den Gefahrenbereich und wurde von einem Projektil im Bauchbereich getroffen. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt musste das Mädchen mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz transportiert werden. Nach Auskunft der Polizei besteht für das Kind keine Lebensgefahr, über den genauen Schweregrad der Verletzungen liegen jedoch noch keine Informationen vor.

Rechtliche Folgen

Die Behörden haben das Luftdruckgewehr unmittelbar nach dem Unglück sichergestellt und gegen den 31-Jährigen ein vorläufiges Waffenverbot verhängt. Der Mann muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Die polizeilichen Ermittlungen zu den genauen Umständen des Vorfalls dauern an.