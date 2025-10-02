Tödliches Drama in Telfs: 22-Jähriger stirbt eingeklemmt im Autowrack

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Mazda und einem BMW auf der Tiroler Bundesstraße in Telfs kam am Mittwochabend ein 22-jähriger Mann ums Leben. Der Mazda-Lenker erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, während der 24-jährige BMW-Fahrer mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Das Wrack des Mazda war durch die Wucht des Aufpralls derart deformiert, dass für den jungen Fahrer trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen keine Überlebenschance bestand. Der Unfallgegner erlitt schwere Verletzungen und wurde umgehend von Rettungskräften in ein nahegelegenes Spital transportiert.

Erschwerte Rettung

Die Rettungs- und Bergungsarbeiten gestalteten sich besonders schwierig, da zahlreiche Angehörige der Verunfallten am Unglücksort eintrafen und die Einsatzkräfte bei ihrer Arbeit behinderten. Mehrfach mussten die Helfer ihre Tätigkeiten unterbrechen, weil Familienmitglieder versuchten, zu den Unfallopfern vorzudringen.

Die genauen Umstände, die zu diesem schweren Verkehrsunfall führten, sind derzeit noch ungeklärt.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, um den Unfallhergang zu rekonstruieren.