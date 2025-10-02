Russlands Präsident Wladimir Putin hat in einem vom Kreml veröffentlichten Video die Invasion in der Ukraine als „gerechten Kampf“ bezeichnet. In der Aufnahme betonte er die Einheit Russlands bei der Verteidigung des „Heimatlandes und des historischen Schicksals“ und lobte russische Soldaten und Kommandeure.

„Unsere Kämpfer und Kommandeure gehen in die Offensive, und das ganze Land, ganz Russland, führt diesen gerechten Kampf und arbeitet hart“, erklärte Putin. Mit den Worten „Wir kämpfen und wir siegen“ unterstrich er seinen Siegeswillen.

Nach Angaben aus Open-Source-Quellen kontrolliert Russland derzeit fast 19 Prozent des ukrainischen Territoriums, darunter die Krim sowie wesentliche Teile der Ost- und Südostukraine. Die Ukraine und ihre westlichen Verbündeten, insbesondere die USA und die EU, verurteilen den russischen Angriff als unprovozierte Aggression und als imperialistischen Versuch der Gebietsaneignung. Die internationale Gemeinschaft beobachtet die Entwicklungen mit großer Aufmerksamkeit, vor allem im Hinblick auf eine mögliche Entscheidung Washingtons zur Lieferung fortschrittlicher Waffensysteme an Kiew.

Internationale Reaktionen

Putins Äußerungen fallen in eine Phase, in der sich die internationalen Positionen zum Konflikt verschieben. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump erklärte vergangene Woche überraschend, die Ukraine habe durchaus Chancen, besetzte Gebiete zurückzugewinnen – eine deutliche Abkehr von seiner früheren Forderung, Kiew solle für ein Kriegsende Territorium abtreten. Gleichzeitig prüft Washington den ukrainischen Antrag auf Lieferung von Tomahawk-Marschflugkörpern, die Angriffe tief im russischen Hinterland ermöglichen würden – ein Schritt, der den Konflikt erheblich eskalieren könnte.

„Natürlich löst jede Lieferung neuer und immer stärkerer amerikanischer und allgemein westlicher Waffen an die Ukraine sofort wütende Reaktionen und Drohungen aus dem Kreml aus“, erklärt Analyst Tonci Tadic.

Wirtschaftliche Folgen

Experten schätzen, dass Russland durch wiederholte Angriffe auf Raffinerien, Pumpstationen und Verladeterminals bereits etwa ein Viertel seiner Ölverarbeitungskapazitäten eingebüßt hat.

Während die Gesamtinflation in der Eurozone inzwischen auf den Zielwert zurückgegangen ist, bleiben die Lebensmittelpreise hartnäckig hoch, belasten die Haushalte und verstärken das Gefühl wirtschaftlicher Unsicherheit. Die jüngsten Daten der Europäischen Zentralbank verweisen auf komplexe Ursachen für diese Entwicklung, vom Ukraine-Krieg bis zum Klimawandel.

